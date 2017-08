Computer Gross commercializza QStar Technologies in Italia

Le due società hanno siglato un accordo di distribuzione per il mercato nazionale

Computer Gross ha siglato un accordo di distribuzione per il mercato nazionale con QStar Technologies, specialista nell’ambito della gestione, memorizzazione e archiviazione dei dati.

"L’accordo di distribuzione formalizzato con QStar, si inserisce nella strategia di sviluppo di Computer Gross nell’ambito del Cloud, Object Storage, Active Archive e LTFS, ambiti di mercato in forte crescita e in linea con le odierne esigenze di ottimizzazione, riduzione dei costi e aumento della sicurezza delle informazioni per le imprese – commenta Gianluca Guasti, Marketing Director di Computer Gross Italia -. La partnership con QStar arricchisce l’offerta di Computer Gross nel segmento storage, infrastruttura e sicurezza consentendo di raggiungere un vasto bacino di rivenditori e partner qualificati nell’ambito cloud e storage. Una proposta per i nostri partner estremamente innovativa e complementare al portafoglio attuale”.

“Nei prossimi anni saremo sommersi da una quantità di dati che metterà a dura prova gli attuali sistemi di memorizzazione – afferma invece Raffaele Persico, Executive VP of Operations di QStar Technologies -. Non a caso la loro crescita e la sicurezza sono tra le principali preoccupazioni per gli amministratori IT. In QStar siamo convinti che per contenere la crescita dei dati, limitare il fabbisogno di storage, ridurre drasticamente i costi e le risorse per il loro mantenimento, sia necessario affrontare tutti questi problemi attraverso un approccio radicalmente nuovo, metodologie innovative, strumenti software efficaci e nel contempo semplici da implementare, una reale visione d’insieme per aiutare le imprese a vincere questa sfida”.