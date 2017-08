IRIScan Pro 5 presentato all’IFA di Berlino

Dall’1 al 6 settembre IRIS presenta la sua nuova famiglia di scanner da ufficio rectro-verso ultra performanti

Sarà presentato in anteprima all’IFA di Berlino, dal 1 al 6 settembre 2017, lo scanner da ufficio, recto-verso IRIScan Pro 5 di IRIS, società attiva nel mercato delle periferiche di scansione portatile e dei software OCR.

IRIScan Pro 5 è disponibile in 3 versioni: quella indirizzata alle microimprese, quella indirizzata alle pmi e il modello Invoice, indirizzato specialmente a coloro che si occupano di gestione, ai contabili e ai responsabili finanziari.

Compatibile con Windows 7, 8, 10 e Mac OS X versione 10.9 e ulteriori, l’IRIScan Pro 5 permette di digitalizzare qualunque tipo di documento (contratti, fatture, lettere, ricevute, carte d'identità, codice fiscale, tessera sanitaria e tutte le altre carte plastificate). Lo scanner da ufficio recto-verso scansiona a colori 23 pagine e 46 immagini al minuto in modalità recto-verso). I documenti sono automaticamente digitalizzati nei formati PDF o MS Office (Word, Excel etc.) e archiviati localmente o su una piattaforma Cloud o DMS.

Premendo semplicemente un bottone, il documento viene scansionato verso qualunque formato e inviato verso la destinazione o il software prescelto. Dotato di un sensore a ultrasuono che rivela il passaggio di due pagine simultanee, l'IRIScan Pro 5 scopre se ci sono pagine unite (nel caso di documenti spillati) e sospende la scansione per evitare che la carta s’ingolfi danneggiando il documento.

All’occasione inoltre, IRIS presenterà in anteprima la sua nuova suite di software IRISmart, che include IRISmart File 10 e IRISmart Invoice 10. Queste due nuove soluzioni rispondono naturalmente al bisogno di gestire la posta in arrivo e le fatture d’acquisto, azioni semplici ma che richiedono spesso molto tempo per una corretta gestione. IRISmart File e IRISmart Invoice s’indirizzano ai lavoratori indipendenti e alle microimprese che vogliono guadagnare tempo prezioso: classificare documenti, lettere o e-mail, repertoriare spese, trasmettere fatture d’acquisto ai contabili, comporre archivi o ancora cercare documenti in formato pdf compressi e indicizzati nel cloud o in locale.

La famiglia IRISmart File 10 è disponibile in 4 versioni: