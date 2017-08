Mimaki sceglie l’Italia e il partner storico Bompan per creare il primo Hub del Textile Printing

Nasce in provincia di Varese Mimaki Bompan Textile

Mimaki Europe e Bompan hanno siglato la joint venture per la costituzione della nuova società Mimaki Bompan Textile. La mission è già scritta: promuovere la digitalizzazione dei processi di stampa nell’industria tessile attraverso una realtà con sede in Italia, che gestirà oltre al mercato locale anche alcuni paesi EMEA e che ambisce a diventare l’Hub del Textile Printing per i clienti di tutto il mondo. Un nuovo progetto che porterà Bompan a oltrepassare i confini europei internazionalizzando il business.

“Questo accordo è sicuramente frutto del rapporto di fiducia che da molto tempo ci lega a doppio filo al brand Mimaki. Essere scelti per dare vita a questa nuova realtà è sicuramente motivo di orgoglio ma soprattutto rappresenta una grande opportunità per riconfermare la serietà, la professionalità e la competenza con cui abbiamo da anni approcciato il mercato del tessile in Italia” commenta a caldo Massimo Bompan, Presidente e Fondatore di Bompan Mimaki Bompan Textile avrà sede a Tradate (VA) in un nuovo building attualmente in fase di ultimazione. Uno spazio polifunzionale dove saranno ospitati gli uffici amministrativi, commerciali e tecnici, oltre a uno showroom inizialmente di 500 mq con tutta la gamma di soluzioni Mimaki per la stampa tessile. Nel CDA, Massimo Bompan -Chairman-, Hirokazu Hayashi -CEO-; Sakae Sagane -Director-. Questa realtà opererà a partire dal prossimo settembre indipendentemente da Bompan Srl, che proseguirà la propria attività commerciale con le due divisioni storiche Sign & Graphics e Industrial Products, a cui si affiancherà la nuova Business Unit dedicata al 3D Printing. “Sono molto soddisfatto ed entusiasta della nascita di Mimaki Bompan Textile in qualità di roccaforte del business tessile di Mimaki. Si tratta di un simbolo tangibile dell’impegno assunto da Mimaki e Bompan nel mercato tessile, non solo in Italia ma nel mondo intero. Insieme al sito di progettazione e produzione di macchine tessili di alta gamma “Mimaki La Meccanica” di Bergamo, siamo convinti di poter offrire al mercato qualcosa di nuovo, diverso e stimolante”, dichiara Mr. Sagane, Director di MB Tex.

La Newco commercializzerà infatti tutta la gamma di soluzioni Mimaki per la stampa tessile, prodotte in Giappone ed in Italia, e potrà usufruire della nuova serie di inchiostri tessili sviluppati direttamente da Mimaki. Il tutto attraverso una rete vendita dedicata e un servizio di assistenza tecnica diretta che faranno capo alla nuova Mimaki Bompan Textile