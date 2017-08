Intel Core di Ottava Generazione: debutto il 21 luglio

La nuova famiglia presentata in diretta sul web

Il 21 agosto Intel presenta la famiglia di processori Intel Core di ottava generazione in diretta su Facebook: la più potente famiglia di processori Intel per una nuova era del computing. Durante la diretta interverranno alcuni degli artefici di questa nuova tecnologia e i creatori di contenuti che utilizzeranno la potenza della tecnologia di processore Intel Core di ottava generazione in nuovi modi da scoprire.

Otto Ragioni per Seguire la Diretta

– Non farti cogliere di sorpresa: scopri come la famiglia di processore Intel Core di ottava generazione offrirà performance ultra veloci.

– Ascolta direttamente da Gregory Bryant, senior vice president del Client Computing Group di Intel, e da altri importanti speaker, tutti i dettagli dell’ultima famiglia di processore e cosa potrà permetterti di fare.

– Scopri come le esperienze immersive ti faranno diventare da spettatore a partecipante attivo, grazie alle caratteristiche dei processori di ottava generazione.

– Ma non si parlerà soltanto. Potrai vedere la potenza della tecnologia di processore Intel Core di ottava generazione prendere vita nelle mani di un creatore di contenuti VR e di un imaging technologist.

– Potrai dare un’occhiata in anteprima ad alcuni degli straordinari design di sistemi basati su processori Intel Core di ottava generazione.

– Potrai iniziare già a pensare a quale dispositivo basato sulla nuova famiglia di processore Intel Core potresti comprare nelle vacanze di Natale, o forse anche prima…

– Non preoccuparti, non perderai l’eclissi di sole: qui in Italia lo spettacolo astronomico non sarà visibile; se invece sei negli USA, avrai tutto il tempo di seguire prima la diretta e poi goderti l’eclissi totale…

– Scopri come i processor Intel Core di ottava generazione sono progettati per l’uso di oggi e per ciò che verrà nei prossimi anni.

Segui il Live Streaming a partire dalle 17.00 (CEST) su Facebook o segui la diretta sul profilo ufficiale di Intel o sulla Newsroom Online.