Siglato l’accordo di partnership tra Terzia e Sèleco

La linea di prodotti Sèleco Easy Life sarà inserita nei prodotti distribuiti da Terzia

Con una stretta di mano tra Federico Rella, presidente di Terzia, e Maurizio Pannella, presidente di Sèleco, viene ufficializzato l'accordo di partnership tra le due società.

La collaborazione prevede l'inserimento della linea di prodotti Sèleco Easy Life tra i prodotti distribuiti da Terzia, società specializzata nella vendita di prodotti convenience per le tabaccherie in Italia.

Terzia distribuirà e commercializzerà la gamma di prodotti Sèleco Easy Life, la neonata brand extension Sèleco, dedicata ad una fascia di prodotti tecnologici che ha come protagonisti i prodotti dedicati alla telefonia e accessori smart tech come headphone e speaker.

Sèleco Easy Life è un marchio nuovo, dedicato a una fascia di prodotti tecnologici facili da utilizzare, di grande utilità per la vita quotidiana e di qualità, garantita da un marchio italiano. Disponibili in tutte le tabaccherie d'Italia e accompagnati da un servizio clienti che offre la massima disponibilità per la guida all'acquisto e il massimo supporto in caso di problemi.