VMware: le novità

La società lancia Fusion 10 Pro e Workstation 14 Pro

VMware, specialista globale nell’infrastruttura cloud e nella business mobility, ha lanciato le nuove versioni di Fusion e di Workstation.

VMware Fusion 10 Pro, pensato per professionisti che vogliono progettare e testare applicazioni Mac, Windows e Linux su Mac, include capacità avanzate per gli sviluppatori. VMware Fusion 10 offre supporto Touch Bar, GPU e grafica 3D graphics migliorate e una user interface (UI) aggiornata per sfruttare al meglio le ultime novità del Mac.

Le soluzioni VMware Workstation sono invece pensate per far girare più sistemi operativi come macchine virtuali su un PC Windows o Linux. VMware Workstation 14 Pro offre caratteristiche avanzate per la produttività dei team IT e per gli sviluppatori, con capacità di migliorare per la sicurezza, il networking e la gestione del data center.