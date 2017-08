WD: lo storage esterno fino a 20 TB

Il nuovo My Book Duo offre la più grande capacità di storage WD di sempre per tenere il passo con le odierne biblioteche digitali, sempre ricche di contenuti

Un nuovo sistema di storage concepito per offrire a consumatori e professionisti la capacità necessaria per stare al passo con le biblioteche digitali in continua espansione e per adeguarsi alla velocità dell’odierno ambiente delle piccole imprese: è la nuova unità di storage RAID My Book Duo di Western Digital, un sistema di backup domestiche o per aziende di piccole dimensioni che è in grado di archiviare quantità elevate di date fornendo al contempo agli utenti il controllo completo dei loro contenuti.

“A casa e in ufficio, la mole di dati creati e accumulati è imponente; per questo servono soluzioni in grado di offrire capacità elevata e alta velocità per trasferire e archiviare in modo facile e sicuro i dati in un unico spazio – sostiene Sven Rathjen, vicepresidente del dipartimento marketing, Client Solutions, Western Digital -. Lo riscontriamo nei nuovi segmenti di creazione di contenuti come il mercato dei droni nonché nelle richieste di appassionati e professionisti, che si dedicano alla produzione e al trattamento di enormi quantità di file foto e video di alta qualità. Mai come ora si avverte il bisogno di una soluzione di storage desktop di straordinaria capacità e facilità di utilizzo come My Book Duo che permetta a questi creatori di contenuti di tenere il passo con la crescente necessità di archiviare dati”.

Oltre alle unità interne WD Red ottimizzate per RAID che assicurano velocità di lettura sequenziali fino a 360 MB/s1 e a un firmware ottimizzato per RAID perfetto per i sistemi dual bay, My Book Duo è dotato della gestione automatica delle operazioni dell'unità, che garantiscono l'integrità dei dati nei cicli di lettura/scrittura.

Il sistema di storage My Book Duo è dotato di porta USB Type-C, oltre che di tutti i cavi necessari a renderlo subito universalmente compatibile (supporti USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0) e in grado di offrire una connettività ad alta velocità. L’unità di storage ha anche due porte hub USB Type-A che possono accogliere accessori aggiuntivi quali droni, action camera, lettori di schede, tastiere, mouse, drive USB oppure essere destinate alla sincronizzazione e ricarica del telefono.

Disponibile con capacità di 20 TB, 16 TB, 12 TB, 8 TB, 6 TB e 4 TB2, l’unità di storage è dotata anche di password e della crittografia hardware a 256 bit AES, nonché del software WD Security integrato per mantenere i contenuti privati e al sicuro.