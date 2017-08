VIA certificata per Microsoft Azure IoT

Assicura così ai clienti hardware e software verificati e personalizzabili per i servizi Microsoft Azure IoT

VIA Technologies aderisce al programma Microsoft Azure Certified per Internet of Things (IoT), assicurando così ai propri clienti hardware e software verificati e personalizzabili per i servizi Microsoft Azure IoT. La certificazione per Microsoft Azure IoT fornisce alle aziende un ecosistema di dispositivi e soluzioni in grado di ridurre i tempi di produzione.

Perché scegliere un partner certificato per Microsoft Azure IoT

I progetti IoT sono complessi e il collegamento corretto dei dispositivi e dei sensori al cloud può richiedere molto tempo. Le aziende richiedono prodotti e soluzioni compatibili e verificati per la suite Microsoft Azure IoT. Scegliendo un partner del programma Microsoft Azure Certified per IoT, le aziende sono in grado di velocizzare e semplificare notevolmente il processo di sviluppo conoscendo in anticipo quali dispositivi e soluzioni sono compatibili con la suite Azure IoT.

L’offerta di VIA Technologies

VIA propone un’ampia offerta di soluzioni IoT per l’industria e la smart city, tra cui la gestione energetica, l’automazione industriale, il digital signage. Le soluzioni hardware verificate di VIA permettono di integrare in modo semplice le applicazioni dei nostri clienti basate su cloud.

“Microsoft Azure Certified per IoT permette di portare lo sviluppo di soluzioni IoT ad un nuovo livello, partendo proprio da soluzioni compatibili con l’offerta delle più importanti aziende IT a livello mondiale – ha dichiarato Jerry Lee, Director of Marketing for Azure Internet of Things, Microsoft Corp -. Grazie ad un’ampia offerta di soluzioni e prodotti di partner verificati, Microsoft Azure Certified per IoT è in grado espandere ulteriormente il mercato IoT.”