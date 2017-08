Snom C520-WiMi: nasce la nuova era delle conferenze

Una soluzione innovativa ed economica di design per le conferenze telefoniche per aziende di ogni dimensione

Snom, lo specialista berlinese della telefonia IP, introduce sul mercato il nuovo C520-WiMi, pensato per conferenze più flessibili all’insegna della semplicità.

Efficienza e flessibilità

Grazie alle tecnologie DECT e Bluetooth, il nuovo dispositivo per le conferenze telefoniche di Snom è lo strumento perfetto per la collaborazione lavorativa in team. I tre microfoni del C520-WiMi garantiscono una qualità dell'audio: un microfono è integrato nella base insieme ad un potente altoparlante full-duplex, mentre gli altri due microfoni DECT wireless possono essere posizionati ovunque all’interno della stanza oppure passati ai vari partecipanti della conferenza.

C520, la libertà al telefono

I microfoni del C520 WiMi presentano un dispositivo di soppressione dinamica del fruscio e consentono un controllo adattativo del feedback per una maggiore chiarezza delle conversazioni HD anche nel caso di telefonate multiutente o in grandi locali. Per raggiungere una copertura ottimale i microfoni si sincronizzano in tempo reale a seconda della propria posizione. Grazie alla tecnologia impiegata i partecipanti possono muoversi liberamente all’interno del locale.

Oggi la connettività rappresenta uno dei fattori più rilevanti ai fini di una collaborazione efficace: per questo il C520 WiMi può contare su un’interfaccia Bluetooth mediante la quale cellulari o telefoni DECT possono collegarsi ed essere utilizzati in tutta semplicità.

Il sistema C520 WiMi può essere ampliato senza problemi rendendo possibili anche teleconferenze con molti partecipanti. È infatti sufficiente accoppiare in modalità wireless gli altoparlanti aggiuntivi con l’unità di base, aumentando in tal modo notevolmente il raggio d’azione di microfoni e altoparlanti.

C520: l’unità altoparlanti aggiuntiva

Con un prezzo consigliato non vincolante di 299,00 €, il C520 WiMi è posizionato in modo ottimale, poiché spesso modelli comparabili della concorrenza costano molto di più. Anche il modulo di ampliamento C52, con un prezzo consigliato non vincolante di 149,00 €, è molto convincente.

Caratteristiche

Altoparlante di base Full Duplex e microfoni di qualità

Con la Snom HD-Voice-Feature, grazie all’ottimo altoparlante e al microfono integrato le voci sono riprodotte e trasmesse nella qualità tipica del marchio Snom. Snom HD-Voice è stata sviluppata dagli specialisti dell’audio di Snom all’interno del suo laboratorio.

Flessibilità e connettività

Supporta un massimo di 3 identità SIP con possibilità di gestire chiamate multiple. Il ricorso a tecnologia Bluetooth e tecnologia DECT consente di collegare anche dispositivi compatibili come gli smartphone.

Snom HD Voice/ Codec di banda larga G.722

Grazie al codec di banda larga G.722 è possibile effettuare chiamate con un suono brillante ad alta definizione.

Smart Conference

Il C520 può essere integrato in qualsiasi contesto. Due microfoni amovibili DECT 6.0 possono essere posizionati liberamente nella stanza o indossati da una persona, a vantaggio del suono e della telefonata in tutti i locali. Per ricaricare i due microfoni è sufficiente collegarli alla stazione di base inserendoli negli speciali alloggiamenti dotati di magneti. Ciò ne permette un utilizzo immediato in qualsiasi situazione. Perché i partecipanti alla conversazione siano sempre perfettamente comprensibili con un audio di alta qualità, l’apparecchio dispone inoltre di un dispositivo di regolazione automatica del volume e di un meccanismo di soppressione dinamica del fruscio.

Ampliamenti in modalità wireless

Lo Snom C520 può essere ampliato per soddisfare le singole esigenze di personalizzazione: anche in sale conferenze molto spaziose è possibile collegare alla stazione di base un massimo di quattro unità altoparlante C52 supplementari, allargando quindi significativamente il raggio d’azione. La qualità di riproduzione sarà sempre ottimale in tutti i punti della stanza.

Fino a 70 ore di standby

Le batterie integrate dei microfoni wireless hanno un’autonomia massima di 12 ore ininterrotte, alle quali si aggiungono fino a 70 ore di standby prima di dover essere ricaricate.