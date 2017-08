Le nuove regole della scuola: la digitalizzazione portatile di IRIS

Penne digitali, mouse WiFi, scanner di ultima generazione gli ultimi alleati degli studenti

IRIS, specialista nel mercato delle periferiche di scansione portatile e dei software OCR, è pronta ad accompagnare gli studenti verso l’imminente nuovo anno scolastico con prodotti e soluzioni che ne facilitano la vita in ambito scansione e digitalizzazione.

Trasformerai il tuo inchiostro

Sono nati per trasformare i testi manoscritti in testo digitale IRISNotes e IRISNotes Air 3.

Si tratta di penne digitali che servono per far risparmiare tempo. Oltre ad archiviare note manoscritte, schizzi e grafici, questo nuovo strumento trasforma le note in testo modificabile sul PC o sul Mac – pronto ad essere inviato al processore di testi preferito (Word, Outlook, Bloc-notes) o ad essere condiviso con i compagni di scuola.

Disattiverai il tuo trackpad

Facile nell’utilizzo e pratico, il mouse-scanner IRIScan Mouse Wifi permette di scansionare semplicemente muovendo il mouse su un’immagine o un testo. Grazie ad un gesto semplice il testo viene riconosciuto ed automaticamente trattato dal software preferito per l’editing dei testi, permettendo inoltre di condividerlo instantaneamente su Facebook! Il mouse è capace di copiare fino al formato A3.

Non avrai bisogno di altro evidenziatore

Come smettere di sottolineare o ricopiare citazioni in continuazione? Basta scorrere la penna elettronica IRISPen Air 7 su una linea di testo e quest’ultima scriverà automaticamente sul computer attraverso un software di editing per testi o direttamente nell’e-mail. IRISPen Air 7 è lo strumento intelligente per prendere note.

Troverai un nuovo amico

Senza fili, leggeri, compatti ed ultrarapidi, l’IRIScan Book 5 e l’IRIScan Book 5 Wifi permettono di scansionare qualunque tipo di documento (riviste, giornali, libri, contratti etc.) in altissima risoluzione. Basta far passare lo scanner sul documento selezionato ed il file, registrato su una carta memoria MicroSD fornita, sarà pronto ad essere trasferito sul PC o Mac. L’IRIScan Book 5 è disponibile in rosso, turchese e bianco.