La notte della Taranta sicura grazie a Canon, Axis e Milestone

Sicurezza garantita per la 20esima edizione della manifestazione

Una folla di oltre 150.000 persone, un giorno e una notte di musica, un ritmo frenetico in un clima di balli e divertimento. Questo è lo scenario che si è ripetuto ancora una volta nella 20esima edizione de “La Notte della Taranta”, il più grande festival di musica d’Italia e una delle più significative manifestazioni di cultura popolare in Europa, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali: dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica.

Un grande evento che porta con sé, insieme al divertimento, una forte esigenza di sicurezza e controllo, garantiti dal grande impegno delle Forze dell’Ordine e, anche quest’anno, dalla presenza di un avanzato apparato tecnologico di videosorveglianza. Un impianto la cui realizzazione vede il fulcro in Canon, nel ruolo di Digital Imaging Partner de La Notte della Taranta, attraverso l’impegno del gruppo Canon Pro Imaging e con il ruolo da protagoniste delle tecnologie di Axis Communications, specialista nelle tecnologia per la videosorveglianza di rete e Milestone Systems, la piattaforma aperta per la gestione video IP (VMS).

In occasione del concertone finale di Melpignano (LE), che si è tenuto il 26 agosto con circa 150.000 spettatori coinvolti, le migliori telecamere digitali Axis e Canon e la piattaforma software di Milestone saranno a disposizione del partner installatore Connect ICS e delle Forze dell’Ordine, garantendo la sicurezza dei partecipanti, dei musicisti e di tutto lo staff, con soluzioni in grado di offrire immagini nitide e in alta risoluzione, messa a fuoco rapida per immagini perfette anche in condizioni difficili, come scene con scarsa illuminazione, basso contrasto o sorgenti luminose puntiformi, e un livello di dettaglio e di qualità all’altezza di questo grande evento.

Il ruolo di Axis e Milestone in dettaglio

Mentre sul palco il Maestro concertatore Raphael Gualazzi e gli ospiti nazionali e internazionali di quest’anno, tra cui Tim Ries, sassofonista dei Rolling Stones e Gerry Leonard, il chitarrista di David Bowie, delizieranno i presenti con le note musicali e le migliori performance live, le 15 telecamere Axis installate metteranno in mostra le proprie peculiarità per offrire agli organizzatori i massimi livelli di sicurezza: dal Wide Dynamic Range – Forensic Capture per una qualità video perfettamente bilanciata in scene con notevoli variazioni di luce, alla tecnologia Lightfinder di Axis, in grado di offrire una importante utilizzabilità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Un controllo puntuale e preciso che associato alle video analitiche intelligenti permette di garantire funzionalità particolarmente utili come il rilevamento del movimento delle persone, il riconoscimento facciale o il controllo perimetrale per accessi non autorizzati. Soluzioni adatte a ogni specifica esigenza: dalle telecamere a cupola PTZ, perfette per installazioni di sorveglianza complesse, alle telecamere bullet compatte e dalle grandi prestazioni, fino alle telecamere modulari, per una sorveglianza ultradiscreta e al tempo stesso di alta qualità.

La piattaforma software utilizzata è la XProtect Corporate di Milestone.

Da Canon 4.000.000 di ISO per vedere al buio

A completare l’innovazione tecnologica de “La Notte della Taranta” la videocamera Canon ME20F-SH un prodotto unico grazie ad una sensibilità di oltre 4.000.000 di ISO che consente di effettuare riprese in condizioni di luce realmente estreme restituendo immagini a colori anche in situazioni che sarebbero impossibili per qualsiasi altra videocamera. Una ME20F-SH è stata puntata sul pubblico de La Notte Della Taranta per garantire riprese di qualità anche per applicazioni video professionali legate alle immagini presenti sui videowall della manifestazione.

Connect ICS: un partner esperto alla guida del sistema

Alla guida del sistema di videosorveglianza, anche quest’anno, ci sarà la Connect ICS di Lecce che durante il mese di agosto ha realizzato la complessa installazione delle tecnologie e di tutti i sistemi di connettività che garantiscono il corretto funzionamento delle tecnologie Canon, Axis e Milestone. Un lavoro realizzato in ogni passo in collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza definendo le necessità di installazione, le criticità e gli aspetti di installazione necessari per garantire in ogni condizione il perfetto funzionamento del sistema e la sicurezza della manifestazione