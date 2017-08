AI: Intel presenta la VPU Movidius Myriad X

Il SoC è pensato per liberare la potenza dell’intelligenza artificiale alla periferia della rete

Intel ha presentato l’unità di elaborazione visiva (VPU, Vision Processing Unit) Movidius Myriad X, che costituisce un ulteriore avanzamento nel portafoglio Intel di soluzioni di intelligenza artificiale (AI) end-to-end per offrire ad una vasta gamma di categorie di prodotti, tra cui droni, robotica, videocamere intelligenti e realtà virtuale, maggiore autonomia.

Myriad X è il primo System-on-a-Chip (SoC) dotato di un Neural Compute Engine (motore di elaborazione neurale) dedicato per accelerare le inferenze del deep learning alla periferia della rete.

Il Neural Compute Engine è un blocco hardware on chip appositamente progettato per eseguire reti neurali profonde ad alta velocità e a basso consumo senza rinunciare all'accuratezza, consentendo ai dispositivi di vedere, comprendere e rispondere all’ambiente circostante in tempo reale.

Con l’introduzione del Neural Compute Engine, l’architettura Myriad X è in grado di raggiungere prestazioni di elaborazione di 1 TOPScon inferenze di reti neurali profonde.

“Prossimamente la visione artificiale e il deep learning diventeranno requisiti standard per i miliardi di dispositivi che ci circondano ogni giorno – ha affermato Remi El-Ouazzane, Vice President e General Manager di Movidius e del New Technology Group di Intel –. Abilitare dispositivi con un’intelligenza visuale simile a quella umana rappresenta il passo successivo del computing. Myriad X ci consente di ridefinire il ruolo delle VPU quando si tratta di offrire tutta la potenza possibile per l’intelligenza e la visione artificiali, il tutto rispettando i requisiti energetici e termici dei moderni dispositivi senza cavi”.

Il suo minuscolo formato e l’elaborazione integrata sono ideali per le soluzioni di dispositivi autonomi, ed è in grado di offrire prestazioni complessive di oltre 4 TOPS. Oltre al Neural Compute Engine, Myriad X combina in modo unico imaging, elaborazione visiva e inferenze del deep learning in tempo reale grazie a: