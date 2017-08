LG OLED Signage In-Glass: l’ambiente retail si veste di eleganza

By

La nuova soluzione di digital signage di LG è studiata per boutique, gallerie d’arte e negozi che desiderano comunicare in modo sofisticato

L’offerta OLED di LG Electronics si amplia con i nuovi LG OLED Signage In-Glass Dual View Flat EG5xD da 55 pollici, annunciati in anteprima all’ISE.

Progettata con pannelli bifacciali OLED ultra-slim inseriti in una cornice di vetro, la soluzione di LG OLED Signage In-Glass Dual View Flat EG5xD è studiata per boutique, gallerie d’arte e negozi che desiderano comunicare in modo elegante e sofisticato. Disponibile con supporto da terra (EG5SD) o da soffitto (EG5CD), l’In-Glass OLED offre la libertà di utilizzo del digital signage all’interno dei propri spazi nel modo più efficace possibile.

Le soluzioni LG OLED Signage In-Glass Dual View Flat EG5xD sono l’ideale per essere inserite in ambienti retail di grande prestigio. Permettono una visione immersiva da ogni angolo di visione e da qualunque distanza ed inoltre, entrambi i modelli sono dotati del sistema operativo di ultima generazione smart webOS 3.0+ per l’integrazione digital signage di terze parti.

“Queste due nuove soluzioni LG rappresentano un nuovo traguardo per la comunicazione nel retail del lusso. Tutto ciò continua ad essere possibile grazie alla tecnologia OLED che ci consente di realizzare pannelli sottilissimi con una perfetta qualità delle immagini” ha commentato Nicola Micali, Business Solution Product & Marketing, LG Electronics Italia.