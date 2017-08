Zyxel: dopo la pausa estiva riparte il Tour 2017

Appuntamento il 12 settembre a Torino, il 19 a Palermo, il 26 a Bologna e il 3 ottobre a Bari

Dopo il successo di pubblico dei primi quattro appuntamenti, riparte lo Zyxel Tour 2017, pensato per presentare Nebula, la soluzione cloud per il networking, e le applicazioni Security, ideali per affrontare le minacce informatiche come malware e ransomware e per rispondere al meglio ai criteri GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati.

Quattro le città che ospiteranno le prossime tappe: si parte da Torino il 12 settembre, passando da Palermo (19 settembre), Bologna (26 settembre), per terminare a Bari (3 ottobre).

Lo Zyxel Tour 2017, attraverso le tematiche affrontate, suggerisce nuove prospettive e nuove opportunità per il mercato IT. L’obiettivo è cambiare il punto di vista dei reseller e dar loro l’occasione per proporsi ai propri clienti con soluzioni flessibili e all’avanguardia.

“Zyxel intende continuare a essere il migliore alleato per i propri Partner, offrendo soluzioni innovative, efficienti ed affidabili, per il networking e per la security. Zyxel è 100% canale, presente sul territorio, pronta ad esplorare il mercato e ad intercettare nuovi, crescenti bisogni” secondo Valerio Rosano, Country Manager di Zyxel Communications Italy.

Per questo, Zyxel propone Nebula, la piattaforma di network cloud management, in grado di gestire dispositivi wireless, switch e security in modo semplice, intuitivo e scalabile per le reti di tutte le dimensioni, rendendo immediato il controllo in tempo reale di tutti gli apparati.

Si parlerà anche di Security, un territorio sempre più strategico, anche in visione dell’entrata in vigore del Regolamento UE per la Protezione dei Dati (GDPR). Già oggi le minacce informatiche, quali ad esempio WannaCry o Petya, si sviluppano rapidamente, mettendo a dura prova le difese delle reti, in futuro questo creerà seri problemi di conformità al nuovo regolamento. Una rete aggiornata, controllata e sicura è fondamentale per proteggere i dati personali e le risorse critiche di un’azienda da minacce esterne ed interne.

Per prendere parte al Tour basta iscriversi sul sito dedicato, selezionando la tappa più vicina.

La partecipazione è gratuita.