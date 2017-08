Xerox: nuovo White Dry Ink per maggiori possibilità di applicazione

Con l’aggiunta del White Dry Ink alla piattaforma iGen 5, i professionisti del settore delle arti grafiche possono creare speciali effetti spot per trasformare stampe ordinarie in pezzi originali dal look and feel unico

Immaginate un fiocco di neve con i dettagli in rilievo su una cartolina, la copertina di un libro con un cavallo bianco su carta scura con tonalità vivide o una pubblicità con testo bianco che spicca sulla pellicola di vinile di una vetrina. Questo tipo di migliorie specifiche sono una realtà grazie al nuovo White Dry Ink di Xerox per la quinta stazione di stampa Xerox iGen 5 Press.

“Si tratta di una splendida novità per gli utenti che utilizzano iGen 5 – afferma Jim Hamilton, Group Director, Keypoint Intelligence InfoTrends –. Questo annuncio apre le porte a tutta una nuova serie di applicazioni. I progettisti apprezzeranno in modo particolare la possibilità di utilizzare il bianco su basi colorate e trasparenti per creare materiali promozionali come brochure, biglietti da visita, di auguri e inviti, materiali POP, direct mailing e copertine di libri. Queste opportunità si estendono inoltre ad applicazioni di packaging come le scatole di cartone pieghevoli”.

Vincitore del MUST SEE ‘EMS Award per il 2017, White Dry Ink di Xerox vanta numerosi vantaggi specifici, tra cui: