Datamatic distribuisce ContainerMax Essential

Una soluzione realizzata in esclusiva per il distributore milanese

Datamatic distribuirà in Italia ContainerMax Essential, una soluzione realizzata da OPEN-V in esclusiva per il distributore in grado di garantire a tutti gli utenti di macchine virtuali VMware la possibilità di utilizzare la tecnologia Docker.

ContainerMax Essential supporta tutte le applicazioni Docker attraverso una singola piattaforma Enterprise, che integrata con tutte le funzioni di Management e Security, con proprietà Multy-Tenancy, offre la possibilità di scalare in maniera molto ampia e verticale.

"Negli ultimi anni nel mondo IT la virtualizzazione ha avuto uno sviluppo importante e con esso è cresciuta anche l'esigenza di soluzioni performanti che garantiscano un buon livello di isolamento degli applicativi e delle risorse per evitare che il provisioning di risorse e, di conseguenza, l’erogazione dei servizi siano fortemente rallentati – ha commentato Massimo Calabrese, CEO di OPEN-V -. Con ContainerMax Essential, i clienti di Datamatic saranno in grado di offrire una piattaforma davvero efficace per ottimizzare l'utilizzo delle macchine virtuali VMware attraverso la tecnologia Docker e siamo certi non tarderanno a giungere favorevoli apprezzamenti dal mercato".

"Da alcuni anni Datamatic è impegnata nella proposizione di prodotti a Valore per i quali ha creato diverse Business Unit dedicate. Questo accordo di distribuzione mira ad ampliare l'offerta in questo segmento e ci consente di iniziare la collaborazione con nuovi Business Partner – ha affermato Loris Stucchi, Direttore Vendite Valore & B2B di Datamatic -. Recentemente sono state introdotte nel nostro listino soluzioni software in ambito BackUp e Disaster Recovery e oggi con Container Max Essential ampliamo ulteriormente il perimetro della nostra offerta nell'area Enterprise”.