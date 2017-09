Il canale di Juniper in mano a Kristian Kerr

E’ il nuovo Head of Channel, Alliances and Commercial della società per l’area EMEA

Kristian Kerr è il nuovo Head of Channel, Alliances and Commercial per l’area EMEA di Juniper Networks, assumendosi la responsabilità delle strategie, dei piani e delle operations di canale e partnership della società in Europa, Medio Oriente e Africa.

Prima di approdare a Juniper Networks, Kristian Kerr è stato responsabile di canale EMEA di Brocade Communications. Con una carriera manageriale quasi ventennale nel settore del networking, in passato Kerr si è occupato di vendita diretta e indiretta per conto di aziende tecnologiche leader di mercato e per le divisioni enterprise di diversi service provider.

“A determinare il successo di un business che passa dal cloud sono oggi più che mai reti sicure, automatizzate e ad alte prestazioni. Ecco spiegato l’enorme potenziale di soluzioni e prodotti routing, switching e per la sicurezza fisica e virtualizzata di Juniper. Credo sia il momento migliore per unirmi a questa realtà, con l’obiettivo e la sfida di sviluppare ulteriormente il canale in area EMEA – commenta Kristian Kerr -. L’azienda si è sempre distinta per l’adozione di un modello di business fortemente orientato al mercato e ai partner. Si tratta quindi di realizzare una crescita aziendale e ottenere risultati che siano ugualmente eccellenti sia per i nostri clienti sia per i nostri partner.”