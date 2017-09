Tech Data distributore nazionale di Yashi

Accordo tra le due società che riguarderà inizialmente la gamma di display Yashi

Tech Data distribuirà in Italia i prodotti Yashi. L’accordo vede Tech Data come distributore nazionale It per il mercato italiano e riguarda inizialmente la gamma di display della società orientale.

“Questa partnership con Yashi costituirà una grande aggiunta al nostro portfoglio esistente e ci aiuterà a soddisfare le esigenze tecnologiche in continua evoluzione dei nostri clienti – commenta Francesca Capaldi, Business Unit Manager PC Components di Tech Data Italia -. Yashi è un produttore capace di anticipare le tendenze del mercato e si differenzia per i suoi prodotti competitivi di alta qualità. Per queste ragioni sono convinta che questa partnership rappresenti una concreta opportunità per offrire ai nostri clienti una scelta accresciuta in termini qualitativi”.

Roberto Righetti, Country Manager di Yashi Italia ha commentato: “Siamo molto felici di poter contare su un Partner come Tech Data per rinforzare la presenza del marchio Yashi in segmenti di mercato per noi strategici. La gamma di prodotti e servizi offerti da Tech Data valorizzerà, rendendoli ancora più competitivi i nostri Display, ci aspettiamo importanti risultati da operazioni di cross selling e una maggiore diffusione del Brand sui clienti che operano a valore nel mondo della grafica professionale, da sempre clienti di Tech Data per la qualità dei prodotti e servizi offerti”.