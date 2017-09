La scrivania diventa luogo di design con Logitech

Lanciati lo speaker Bluetooth MX Sound e la tastiera CRAFT

La gamma di prodotti Logitech, società multi-brand che realizza prodotti che riuniscono le persone attraverso la musica, i videogiochi, i video e il computing, si arricchisce di due novità pensate per la scrivania: MX Sound e CRAFT.

MX Sound è uno speaker Bluetooth si contraddistingue per il design elegante e alla moda. L’esperienza di ascolto quotidiano viene trasformata anche grazie alle port tube rivolte posteriormente per ascoltare musica, film e video. MX Sound include controlli retroilluminati con sensore di movimento per una regolazione del volume semplice e una connessione Bluetooth tra dispositivi agevole.

CRAFT invece é una tastiera realizzata con una rotella per funzioni specifiche. Il dispositivo offre un modello nuovo di digitazione perché consente di accedere immediatamente a specifici strumenti dal pannello in alluminio. Ad esempio, con un semplice gesto, è possibile regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione dell'immagine in Adobe Photoshop o creare e modificare i grafici in Microsoft Excel. Oppure, girare la manopola in alto o in basso per variare le dimensioni dei caratteri nei programmi di scrittura come Microsoft Word.