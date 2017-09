AVM a IFA 2017

Presenta, tra le altre cose il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE e l’aggiornamento FRITZ!OS 6.90 con tecnologia mesh

AVM presenta a IFA 2017 il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE per connessioni LTE e prestazioni wireless LAN al top (hall 17, stand 109), l’aggiornamento FRITZ!OS 6.90, il nuovo FRITZ!Powerline 1260E e l’app FRITZ!App WLAN.

FRITZ!Box 6890 LTE garantisce una velocità di connessione fino a 300 Mbit/s attraverso la rete di telefonia mobile (5 frequenze LTE e 2 UMTS). Il router wireless 4×4 supporta la tecnologia Multi-User MIMO con un segnale fino a 2533 Mbit/s, e permette di gestire in contemporanea applicazioni come il gaming e lo streaming video su più dispositivi. Oltre alla rete mobile, il nuovo FRITZ!Box può essere collegato direttamente alla linea DSL, oppure tramite la porta WAN dei modem adibiti alle connessioni via cavo o via fibra.

AVM presenta inoltre i nuovi FRITZ!Box top di gamma per connessioni DSL e Cable: FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Box 6590 Cable. L’aggiornamento di FRITZ!OS 6.90 garantisce una rete wireless mesh ancora più potente e sicura, offre nuove funzionalità per la smart home e una maggiore stabilità.

La nuova versione FRITZ!OS 6.90 sarà presto disponibile in Germania per una prima selezione di prodotti FRITZ! Una delle principali novità di FRITZ!OS 6.90 riguarda la gestione della rete con tecnologia mesh e la mappatura delle connessioni: il diagramma mostra in modo semplice e chiaro la qualità della connessione dei dispositivi collegati ai prodotti FRITZ!