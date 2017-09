Epson ha lanciato a IFA nuovi modelli della gamma EcoTank

Includono un quantitativo di inchiostro per tre anni e sono disponibili anche nella versione fotografica

Epson ha presentato le sue nuove stampanti EcoTank, che ampliano notevolmente la gamma con due importanti sviluppi: una linea di stampanti fotografiche con set di inchiostri a 5 colori (ET-7750 ed ET-7700) e un innovativo design con serbatoi anteriori per una ricarica senza problemi, anche grazie ai flaconi di inchiostro con nuovo beccuccio. Queste novita` riguardano sia le stampanti fotografiche sia i nuovi modelli per la casa e i piccoli uffici (ET-4750, ET-3750, ET-3700, ET-2750 ed ET-2700). Insieme alle stampanti vengono forniti flaconi ad alta capacita` con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare tre anni.

ET-7750 ed ET-7700 per la stampa di fotografie

Grazie alla possibilità di stampare fino a 3.400 fotografie (10×15 cm)2 utilizzando l'inchiostro contenuto nel set di flaconi fornito in dotazione, le stampanti ET-7750 ed ET-7700 sono la soluzione ideale per chi desidera stampare foto di alta qualità che, se conservate in un album, durano fino a 300 anni. Le stampanti sono dotate di inchiostri a 5 colori, tra cui anche un nero Photo. Per fotografi e appassionati sono state introdotte caratteristiche come lo slot per schede SD, la stampa senza margini, la stampa su CD/DVD, i due vassoi carta (solo nel modello ET-7700) e il display LCD da 6,8 cm.

Stampanti EcoTank di nuova generazione: ET-7750, ET-7700, ET-4750, ET-3750, ET-3700, ET-2750 ed ET-2700

Le nuove stampanti EcoTank si presentano con un design rinnovato: i serbatoi di inchiostro, prima posizionati a lato, si trovano ora nella parte anteriore, conferendo alla stampante un carattere più elegante e compatto. Alla base del nuovo design vi è un sistema di ricarica migliorato che evita fuoriuscite accidentali dell'inchiostro in ogni fase. Inoltre, i flaconi si aprono più facilmente e dispongono di un beccuccio che agevola l'inserimento dei colori nei relativi serbatoi.

Queste stampanti senza cartucce consentono infine di risparmiare tempo, aumentando l'intervallo tra una ricarica e l'altra, che ammonta a tre anni. I flaconi di inchiostro sono disponibili per tutti i modelli della gamma e possono anche essere acquistati separatamente.

Modelli per i piccoli uffici: ET-4750, ET-3750 ed ET-3700

Grazie alla testina di stampa PrecisionCore e alla combinazione di inchiostri a pigmenti e a base dye originali Epson, i documenti di testo prodotti con queste stampanti EcoTank sono nitidi e ben definiti. Alcuni modelli supportano la stampa fronte/retro e velocità di stampa fino a 15 ppm6, mentre altri sono dotati di vassoi carta con maggiore capacità, alimentatore automatico di documenti e fax.

Per consentire agli utenti di stampare come e quando vogliono, le stampanti EcoTank sono dotate di connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, oltre a una serie completa di opzioni per la stampa da mobile di documenti e fotografie. Alcuni modelli offrono anche la connettività Ethernet e l'opzione Scan-to-Cloud 5(ET-7750, ET-7700, ET-4750, ET- 3750 ed ET-3700).

Le stampanti EcoTank (ET-7750, ET-7700, ET-4750, ET-3750, ET-3700, ET-2750 ed ET-2700) saranno disponibili da ottobre 2017.