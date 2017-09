Schneider Electric amplia la gamma Galaxy VX per offrire una maggiore scalabilità in termini di potenza e un’elevata efficienza per i grandi Data Center



Schneider Electric, specialista mondiale nella gestione dell'energia e nell'automazione, annuncia oggi la disponibilità di nuove funzionalità e nuove gamme di potenza nella propria famiglia di UPS (Uninterruptible Power Supply) della serie Galaxy V appositamente progettati per offrire elevata densità e protezione dell’alimentazione altamente efficiente per Data Center di ogni dimensione e per le applicazioni industriali.

Protezione dell’alimentazione scalabile e flessibile

L'economia digitale sta favorendo uno sviluppo di Data Center senza precedenti in quanto le aziende devono gestire un crescente volume di dati generati dai dispositivi connessi e dall’Internet degli oggetti (IoT). Allo stesso tempo, i dati stanno diventando un elemento di distinzione competitiva essenziale per le aziende, e la necessità di accedere ai dati in tempo reale è sempre più critica e i tempi di inattività più dannosi che mai.

L’estensione delle gamme di potenza del Galaxy VX, disponibili da 500kW a 1500kW, rispondono all’esigenza di un'elevata disponibilità fornendo un supporto energetico completo e versatile per un mercato dei Data Center estremamente variegato: dai Data Center medio-grandi a quelli hyperscale, che richiedono una quantità sempre maggiore di potenza per la continuità e l'affidabilità del servizio. La piattaforma Galaxy serie V di Schneider Electric è stata introdotta nel 2014 con il Galaxy VM, cui è seguito il Galaxy VX nel giugno 2016.

"Dal momento che i modelli IT del cloud computing e della colocation sono destinati a un’ulteriore espansione nelle imprese, c’è un’attenzione crescente all'efficienza energetica per supportare l’adozione di Data Center hyperscale a livello globale", ha dichiarato Pedro Robredo, Vice President, Secure Power Systems, Schneider Electric. "La serie Galaxy V offre elevata efficienza, scalabilità, modularità e integra funzionalità di stoccaggio dell’energia, basata sulle batterie agli ioni di Litio, per un'elevata affidabilità".

Progettate a prova di futuro, le robuste soluzioni Galaxy VX dispongono di un design modulare e distribuito che ottimizza la ridondanza e la capacità del sistema di alimentazione grazie ai moduli da 250kW.

La possibilità di scegliere tra due taglie di armadi I/O quello più adatto alle esigenze di espandibilità future, consente a Galaxy VX l’estensione della potenza, senza dover modificare la parte input/output. Questa architettura aumenta l'affidabilità complessiva del sistema, riduce il tempo medio di riparazione (MTTR) e consente livelli più elevati di protezione e tolleranza agli errori.

Funzionamento e gestione flessibili. Efficienza fino al 99%

Galaxy VX è gestito attraverso la suite DCIM (Data Center Infrastructure Management) integrata. La soluzione consente alle aziende di gestire i propri Data Center su più domini, fornendo informazioni chiare e usufruibili in un ideale equilibrio di alta disponibilità e massima efficienza. Inoltre, Galaxy VX offre tre modalità di funzionamento per ottimizzare gli ambienti IT, tra cui:

Modalità a doppia conversione : grazie alla modalità a doppia conversione altamente efficiente, Galaxy VX riduce le perdite di commutazione utilizzando una tecnologia di conversione a quattro livelli. Lo stress di commutazione ridotto consente una maggiore affidabilità e riduzione del tasso di guasto e fornisce un’efficienza fino al 96,4%.

: grazie alla modalità a doppia conversione altamente efficiente, Galaxy VX riduce le perdite di commutazione utilizzando una tecnologia di conversione a quattro livelli. Lo stress di commutazione ridotto consente una maggiore affidabilità e riduzione del tasso di guasto e fornisce Modalità Eco : Galaxy VX offre una modalità economy tradizionale, che garantisce efficienza fino al 99%.

: Galaxy VX offre una modalità economy tradizionale, che garantisce efficienza fino al 99%. Modalità ECOnversion: con questa modalità di funzionamento, Galaxy VX offre un ibrido tra modalità Eco e quella a doppia conversione, eliminando la necessità di hardware aggiuntivi per il power cleansing. ECOnversion offre prestazioni a doppia conversione con efficienza fino al 99%.

Ioni di litio per una maggiore e più avanzata protezione

Galaxy VX è disponibile con varie soluzioni di batterie, incluse le batterie agli ioni di litio (Li-Ion), che migliorano la gestione della riserva di energia, riducono la complessità e le spese di manutenzione oltre a ridurre l’ingombro dell’UPS. Ottimizzato per le funzionalità di ricarica avanzate, Galaxy VX può scaricare e ricaricare le batterie rapidamente in una situazione di interruzione multipla.

Galaxy VX è disponibile come parte di un'architettura power skid prefabbricata per semplificare l'installazione dell’UPS. Il sistema pre-assemblato e preciso comprende l'UPS e tutti i componenti principali dell'infrastruttura elettrica del Data Center, tra cui batterie, Automatic Transfer Switch (ATS) e quadri di comando per ridurre al minimo i tempi di installazione e gli errori in loco. Questo offre ai clienti una soluzione semplice e integrata che consente di implementare rapidamente nuove potenze e capacità di calcolo per supportare la crescita del proprio Data Center.