Non c’è momento migliore per acquistare un nuovo pc

Con i nuovi processori Intel Core di ottava generazione appena introdotti, ammontano a oltre 140 i dispositivi portatili presto a disposizione degli utenti

Disponibili in ogni formato e dimensione. Sono i nuovi pc basati su processori Intel Core di ottava generazione introdotti sul mercato da Intel lo scorso 21 agosto e ai quali hanno fatto seguito i primi prodotti introdotti sul mercato.

Parliamo, infatti, di processori per pc portatili che rendono possibile la realizzazione di notebook sottili e leggeri e 2 in 1 con prestazioni fino al 40% superiori rispetto alla precedente generazione e il doppio delle prestazioni rispetto a un sistema di 5 anni fa.

Un vero gaudio in termini di potenza di calcolo, portabilità, connettività, design, nonché di intrattenimento immersivo e di computing, che risulterà particolarmente apprezzato dagli utenti.

Ne sono una prova i numerosi dispositivi di scena fino a domani all’IFA di Berlino portati all’attenzione da Chris Walker, Vice President del Client Computing Group e General Manager della Mobility Client Platform di Intel Corporation, pronto a sottolineare come, «negli ultimi giorni, i nostri partner hanno annunciato una serie di dispositivi entusiasmanti basati su processori Intel Core di ottava generazione».

Di seguito i modelli elencati da Walker:

· Acer ha introdotto il modello Nitro 5 Spin, progettato per offrire la massima versatilità per il casual gaming. In alternativa, i consumatori possono prendere in considerazione il modello Swift 5, che offre una straordinaria portabilità, fluidità nell’esperienza d’uso e stile in un notebook ultra sottile e leggero.

· L’Asus ZenBook Flip S, appena lanciato, combina eleganza e raffinatezza con la comodità e la versatilità di uno schermo a 360 gradi in uno spessore di soli 10,9 mm. Inoltre, il modello ZenBook Flip 14 è potente, elegante e raffinato e offre funzionalità per liberare la creatività degli utenti.

· Il Dell XPS 13 offre un’incredibile durata della batteria con ancora più potenza. E i più recenti 2 in 1 e notebook della serie Inspiron 7000 offrono un'esperienza visiva e prestazioni straordinarie in formati eleganti.

· Nel mondo sempre più mobile e on demand, i nuovi HP ProBook Serie 400, sempre connessi, permettono ai professionisti di rimanere produttivi in ufficio e in viaggio, pur offrendo un'esperienza completa e senza compromessi con Windows 10. L’HP Spectre x360, ideato per i creatori di contenuti, è stato aggiornato per fornire più potenza rispetto al passato.

· Lenovo Yoga 920 offre nuovi modi intuitivi e immersivi di lavorare e giocare ed è ancora più personalizzabile con i design delle cover Gorilla Glass in edizione limitata, tra cui edizioni speciali Star Wars create con Disney e Yoga 920 Vibes progettato da un giovane talento dell’Istituto Europeo di Design (IED). Lenovo ha anche annunciato il modello Miix 520 sempre connesso, che offre agli utenti modi intuitivi per creare contenuti o immergersi nell'intrattenimento, a prescindere da dove si trovino.

Tutti questi design, ha fatto notare ancora Walker, hanno una cosa comune: le prestazioni eccezionali potenziate dai processori Intel Core di ottava generazione. Oltre 145 design di dispositivi portatili in tutte le forme e le dimensioni saranno disponibili per i consumatori e le aziende nel corso dei prossimi mesi.

Ma questo è solo l’inizio ha concluso il manager di Intel: «Abbiamo molto altro in serbo per la nostra famiglia di processori Intel Core di ottava generazione, con i prodotti desktop in arrivo in autunno e altre novità per il prossimo anno».