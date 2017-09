Nuovi prodotti per il True Wireless di Jabra

A Berlino, in occasione dell’edizione 2017 di IFA, Jabra ha presentato le ultime novità per sfruttare le potenzialità dell’audio HD e senza fili

In occasione di IFA 2017 sono stati gli auricolari Elite 25e a tener banco nello spazio occupato da Jabra, pioniere nello sviluppo e nella produzione di dispositivi audio, alla Berlin Messe.

Dotati di una batteria “best-in-class” per chiamate e musica in modalità wireless design di qualità superiore per il massimo comfort e vestibilità e pulsante specifico per accedere a Siri e Google Now, i nuovi auricolari stereo sono un prodotto studiato per la fruizione in movimento e consentono di passare agilmente dalla modalità “chiamate” a quella “musica” con ottime prestazioni.

Qualunque sia la situazione, infatti, il microfono dotato di dispositivo di protezione dal vento consente un utilizzo senza fastidi o distrazioni, mentre il collarino in dotazione ha punti flessibili e un design in grado di garantire grande vestibilità e comfort per l’intera giornata.

Con i Jabra’s EarGels (ulteriormente migliorati e sempre progettati per un’esperienza audio immersiva), gli utenti possono, inoltre, beneficiare di un suono senza paragoni.

I Jabra Elite 25e sono disponibili – nella tonalità di nero – al prezzo di vendita suggerito di 79 euro.

Jabra Elite Sport ancora più performanti

A loro volta, i Jabra Elite Sport hanno ora una batteria potenziata del 50%, per una durata giornaliera.

In questo modo, gli auricolari wireless offrono fino a 13,5 ore di durata della batteria, personalizzazione del suono attraverso profili e impostazioni dell’equalizzatore e un nuovo colore – “Lime Green Gray” – che si affianca alla classica tonalità “total black”.

Il tutto a un prezzo di vendita suggerito di 249,99 euro.