Firma digitale georeferenziata: quella di InfoCert è da premio

GeoSign si è aggiudicata il Digital360 Award nella categoria Mobile Business assegnatole da una giuria di 53 CIO delle più importanti imprese italiane

La soluzione di firma digitale georeferenziata GeoSign di InfoCert si è aggiudicata il Digital360 Award per la categoria Mobile Business.

Assegnato da una giuria di 53 CIO delle più importanti imprese italiane, il riconoscimento ha voluto premiare l’innovazione della soluzione che, utilizzabile in forma di app da smartphone e tablet, consente di certificare per la prima volta e con pieno valore legale il luogo in cui avviene una transazione digitale.

Brevettata dalla società del Gruppo Tecnoinvestimenti, GeoSign non solo consente di garantire l’identità di chi sottoscrive un documento e del suo contenuto, grazie alla Firma Digitale, ma dà anche la certezza di quando l’operazione viene compiuta (Marca temporale) e soprattutto del luogo in cui si appone la firma sul documento digitale, sia esso testo, foto, audio o video.

In tal senso, la soluzione sviluppata in ambito sanitario ha un valore unico per innumerevoli aree di applicazione, che vanno dal campo assicurativo al settore immobiliare, dalle pubbliche amministrazioni alle attività ispettive in ambito pubblico e privato, fino al comparto dei Trasporti, delle Spedizioni e dei lavori su strada.

Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione che ha come obiettivo premiare i progetti che si sono caratterizzati per originalità di idee, possibile replicabilità e capacità di garantire benefici concreti, ha visto un totale di oltre 150 candidature iniziali. Alla competizione conclusiva sono, poi, giunti 28 progetti, selezionati da una giuria di oltre 50 Chief Information Officer delle principali imprese ed enti pubblici italiani: il loro giudizio è stato formulato in base all’analisi della documentazione progettuale fornita e a un lancio di presentazione in cui le aziende candidate hanno potuto presentare e promuovere dal vivo le caratteristiche e i punti di forza delle proprie iniziative.