AVM presenta in live streaming il nuovo FRITZ!Box 7590

Il 7 settembre sarà possibile partecipare in esclusiva e da ovunque al lancio nazionale dell’ultimo nato in casa del produttore tedesco

Tra le novità del 2017 presentate da AVM c’è anche FRITZ!Box 7590, il nuovo top di gamma della serie FRITZ!Box con cui il produttore tedesco identifica i propri modem router Wi-Fi.

Nello specifico, si tratta di una soluzione estremamente versatile e dal design completamente originale che i clienti interessati potranno vedere nel live streaming organizzato da AVM per l’occasione.

Rivolto specificatamente a utenti professionali e per lo small & medium business, FRITZ!Box 7590 combina internet, telefonia e multimedia in un’unica soluzione proponendo Wi-Fi Dual Band AC+N, 4×4 e 2500 Mbit/s, così come tecnologie wireless Multi User MIMO (MU-MIMO) e Band Steering.

Dalla sua l’ultimo nato propone, poi, collegamenti ADSL e VDSL che arrivano fino a 300 Mbit/s con il supporto di EVDSL (35b), una porta WAN Gigabit per connessioni in fibra, nonché telefonia analogica, ISDN e VoIP con centralino integrato per telefoni e cordless.

Il tutto gestibile anche da mobile e app grazie a FRITZ!OS.

Per partecipare in esclusiva al lancio nazionale che si terrà via live streaming il 7 settembre, cliccate QUI.