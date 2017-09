Sicurezza certificata ISO/IEC 27001 per Partner Data

Partner Data è certificata ISO/IEC 27001:2013, lo standard internazionale che dettaglia le best practice per i sistemi di gestione della sicurezza It

Attenta a farsi trovare pienamente conforme ai requisiti del GDPR, che a breve entrerà in vigore, Partner Data ha ricevuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013, la versione più recente di una norma istituita nel 2005 allo scopo di garantire la gestione della sicurezza nella tecnologia dell'informazione.

Il riconoscimento segue un programma di miglioramento continuo intrapreso dal distributore italiano di prodotti per la sicurezza It, protezione del software e sistemi di identificazione, e sarà applicato ai processi di commercializzazione e assistenza di apparecchiature per la sicurezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni, così come alla progettazione, personalizzazione e vendita di smartcard nonché allo sviluppo di applicazioni software per la lettura/scrittura e la gestione delle medesime.

ISO/IEC 27001 è, infatti, lo standard internazionale che dettaglia le best practice per il sistema di gestione della sicurezza informatica (ISMS – Information Security Management System) al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e garantire la sicurezza dei dati di clienti, fornitori e collaboratori dell’organizzazione, includendo anche aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica e organizzativa.

Come sottolineato da Giulio Camagni (in foto), Presidente di Partner Data, in una nota ufficiale: «La certificazione ottenuta riflette l’eccellenza del nostro servizio e consolida il nostro ruolo di partner affidabili in grado di rispondere ai bisogni dei clienti; con questi presupposti siamo nella posizione ideale per essere perfettamente conformi al GDPR, il nuovo Regolamento Privacy dell’UE che a breve entrerà in vigore e a cui le imprese dovranno adeguarsi».