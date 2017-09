Trend Micro è di nuovo 5-Star nella CRN Partner Program Guide

Il fornitore di soluzioni per la sicurezza si è aggiudicata per l’ottava volta la valutazione “5-Star” da CRN all’interno della 2017 Partner Program Guide

Non è la prima volta e, quasi certamente, non sarà nemmeno l’ultima che Trend Micro si aggiudica un riconoscimento. Quello assegnatole di recente da CRN, prestigiosa rivista di settore e brand di The Channel Company, arriva per l’ottava volta e, con la valutazione “5-Star”, consacra il produttore di soluzioni per la sicurezza l’eccellenza nei programmi di canale, in base alle migliori condizioni di partnership.

La 2017 Partner Program Guide è, infatti, una preziosa risorsa per i solution provider, che possono valutare i vendor It con i quali stanno già collaborando o ai quali pensano di rivolgersi per un’eventuale partnership. In un mercato che cambia e cresce vorticosamente, collaborare con il partner più innovativo e allineato possibile può risultare una scelta strategica utile a garantire una crescita costante. Per determinare la valutazione “5-Star”, il team di ricerca di CRN ha valutato gli investimenti relativi a offerta in programma, profittabilità per i partner, training, supporto educativo, risorse marketing, supporto vendite e comunicazione.

Il programma Trend Micro riservato ai partner riconosce l’importanza e il valore di offrire la sicurezza come elemento chiave di una gamma più ampia di servizi, inclusa la progettazione, lo sviluppo, l’erogazione o la gestione dei carichi di lavoro cloud-based, dei carichi di lavoro relativi alle applicazioni o ai servizi che migrano, le applicazioni di cloud pubblico o i servizi Software as a service (SaaS) e altro ancora. La soluzione Trend Micro Deep Security si propone di offrire una sicurezza totale per quanto riguarda i servizi cloud, a prescindere dal tipo di piattaforma.

Il Partner Program di questa soluzione ad esempio, è stato ideato per rispondere alle esigenze dei clienti che adottano il cloud, espandere i ricavi dei loro servizi, migliorare la loro struttura e farli prevalere sui competitor.