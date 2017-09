Da Kyocera una nuova stampante A3 ECOSYS a colori

Kyocera ECOSYS P8060cdn assicura affidabilità ed economicità a gruppi di lavoro in cerca di elevata produttività e rapidità d’elaborazione

Kyocera Document Solutions Italia ha annunciato la disponibilità di un nuovo sistema di fascia alta per una produzione documentale di livello superiore.

Pensata per assicurare affidabilità ed economicità a gruppi di lavoro professionali che necessitano elevata produttività e rapidità d’elaborazione, la nuova Kyocera ECOSYS P8060cdn è una stampante A3 a colori in grado di stampare presentazioni, report, brochure e fascicoli a una velocità di 55 ppm a colori e 60 ppm in bianco e nero, con una qualità grafica delle immagini di altissimo livello, grazie a un toner di nuova concezione in grado di riprodurre una gamma di colori più ampia e a una risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi anche alla massima velocità.

Stampa professionale

La vasta scelta dei formati carta consente inoltre di stampare in A6 e SRA3 (320×450 mm) e in formato banner (320×1.200 mm), supportando una produzione documentale professionale all’interno dell’azienda, con notevoli vantaggi in termini di costi ed efficienza. Nel formato carta speciale SRA3, grazie ai crocini di ritaglio, la stampa su formato A3 risulterà completa da bordo a bordo.

A garantire semplicità di utilizzo, nonostante le performance da top di gamma, ci pensa il display touch a 9’’, che offre un’interfaccia utente intuitiva per velocizzare l’esecuzione delle funzioni base e quelle più avanzate, quali le icone per avviare le procedure create per automatizzare i flussi documentali e i lavori più ricorrenti all’interno dei reparti.

Inoltre, toner e fusore di nuova concezione riducono drasticamente i consumi energetici e le emissioni di CO² della ECOSYS P8060cdn, così come i tempi previsti per la manutenzione ordinaria. I toner sono anche dotati di specifici blocchi, per impedire agli utenti di sostituirli finché non sono del tutto esauriti, mentre il contenitore del toner nero, quando vuoto, può essere riutilizzato in qualità di vaschetta recupero toner.

Efficienza e sicurezza al primo posto

Utilizzando appositi software è, poi, possibile pianificare la manutenzione con un approccio proattivo, una gamma completa di soluzioni a supporto della sicurezza contribuiscono sia a proteggere i sistemi da eventuali accessi indesiderati, sia a mantenere riservate le stampe e confidenziali i dati aziendali.

Si tratta di sistemi di autenticazione degli utenti tramite lettori di card oppure tecnologia NFC, di crittografia dei dati residenti su HDD oppure di accessori opzionali, quali il Data Security Kit, che assicura l’eliminazione dei dati memorizzati una volta terminata la stampa, la copia o la scansione, nonché di stampa sicura, grazie all’autenticazione utente tramite password personale.

Infine, la piattaforma di sviluppo HyPAS permette la personalizzazione del dispositivo, soddisfacendo così le necessita applicative di target di utenti differenti, mentre la compatibilità verso la stampa da mobile abilita un approccio lavorativo sempre più “smart”