Appuntamento a Firenze con un nuovo NEC Roadshow

Si terrà mercoledì 13 settembre a Signa (FI) il Roadshow di NEC Display organizzato con Ligra e Analogway

Si svolgerà presso Villa Castelletti, a Signa, Firenze, il NEC Roadshow fissato per mercoledì 13 settembre.

Condotto da NEC Display a sei mani in collaborazione con il distributore Ligra e il produttore Analogway, il Roadshow sarà l’occasione per presentare, in esclusiva, tutti i videoproiettori della serie Laser NEC da 5.000 a 10.000 ANSI Lumen.

Non mancheranno, poi, i nuovi videoproiettori LCD ad ottica intercambiabile anche motorizzata, le soluzioni Videowall, i monitor di grande formato Full HD e 4K anche interattivi, le soluzioni di controllo da remoto NEC Naviset, il nuovo software NEC Reactive Stage per la gestione di contenuti multimediali e la soluzione NEC Multipresenter per la condivisione avanzata dei contenuti.

Nell’incontro strutturato per durare dalle 10 del mattino alle ore 17, ci sarà anche la possibilità di testare i mixer grafici Analogway con demo dal vivo.

Il personale NEC sarà a disposizione degli utenti che interverranno per presentare i prodotti e rispondere a tutte le curiosità.

Per registrarsi all’evento, scrivere a: Info.Necdisplay-it@EMEA.NEC.COM