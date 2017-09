Un nuovo shop online per SoloStampa.it

SoloStampa.it by Digital Print Service ha rinnovato il proprio store di ecommerce online dedicato alla stampa digitale on demand

Un nuovo aspetto grafico e una migliorata usabilità caratterizzano SoloStampa.it, store online dedicato alla stampa digitale on demand di Digital Print Service.

La società italiana ha scelto di ridefinire la propria offerta di prodotti per la stampa in settori specifici arricchendo arricchita la navigazione tra le categorie dei prodotti e rendendo più efficace la ricerca interna del sito.

Un’offerta più ricca e rinnovata

Ne sono esempio le innovative proposte di prodotti per la comunicazione stampata delle Aziende, per il Punto Vendita, per il settore Editoriale e la Ristorazione.

Inoltre, per numerosi elementi, è ora possibile “creare su misura” il prodotto stampato come si desidera, a partire dal formato. Questo vale ad esempio per la stampa su misura dei Libri, per tutte le tipologie di adesivi in PVC, etichette e stickers, la stampa su lastra in vari materiali, gli striscioni e tappeti promozionali.

Fra le novità di prodotto di quest’anno, la stampa personalizzata di abbigliamento, mentre la categoria riservata all’offerta “Famiglia” offre un tocco di originalità alla casa e consente di condividere in nuove modalità i propri ricordi.

Un nuovo profilo utente

Questi e molti altri prodotti sul nuovo shop online che, grazie al nuovo profilo utente permette di tener traccia della cronologia di tutti gli acquisti, salvare i file di stampa, organizzare la lista dei prodotti preferiti, lasciare recensioni e commenti sui prodotti ordinati. Il servizio di supporto fornito è inoltre disponibile anche tramite live chat “Smartsupp” per offrire assistenza in tutte le fasi dell’acquisto.

Più sicurezza per chi acquista web to print con SoloStampa.it.

La nuova piattaforma ecommerce di SoloStampa aggiunge più sicurezza nell’esperienza d’acquisto con la certificazione SSL per la trasmissione dei dati sensibili e di pagamento, grazie al protocollo HTTPS “Secure” di Let’s Encrypt. In questo modo diventa possibile garantire ai clienti cifratura, integrità e autenticità dei dati che transitano tramite lo store online.