L’output multiformato di Lexmark abbatte i confini di stampa

I nuovi dispositivi A3 a colori di Lexmark vanno oltre le dimensioni tradizionali di pagina e superano le tipiche velocità stampa/scansione

Decisa a superare le aspettative dei clienti in fatto di stampa e acquisizione a colori, Lexmark ha reso disponibili in EMEA le stampanti della serie CS920 e i dispositivi multifunzione della serie CX920.

Progettata per andare oltre le dimensioni standard, le velocità tipiche di stampa e scansione, la gestione limitata dei supporti e la classica cadenza degli interventi di manutenzione, la nuova gamma A3 laser a colori mette a disposizione delle imprese di ogni dimensione soluzioni, tecnologie e servizi di imaging necessari per competere nel business digitale.

Focus su protezione e mobilità

Dotate di funzionalità di protezione completa, le nuove CS920 e CX920 garantiscono accesso sicuro, funzioni di protezioni della rete, gestione remota sicura per una protezione ad ampio spettro, mentre la stampa può avvenire in qualsiasi momento da un dispositivo mobile o dal pc attraverso l’app gratuita Lexmark Mobile Print, oppure utilizzando AirPrint, Google Print, Mopria o Windows Mobile.

Nate per offrire i più veloci dispositivi di stampa e scansione e la capacità di carta più elevata per soddisfare le esigenze degli ambienti aziendali più impegnativi, le serie Lexmark CS92x e CX92x offrono anche touchscreen da 10 pollici con interfacce intuitive, applicazioni personalizzabili, guida vocale integrata e molto altro ancora.

Nello specifico, la nuova CX920 Series propone output a colori SRA3/12×18 ad alto impatto e capacità di gestione di grandi volumi di stampa, mentre l’ampia gamma di materiali supportati include cartoncini, cartoncini lucidi, carta riciclata, lucidi ed etichette.

Fino a 3.500 è, poi, la capacità offerta di fogli tramite vassoio di alimentazione, a cui vanno aggiunti 150 fogli tramite alimentatore multiuso, disponendo di un alimentatore automatico di documenti fronte/retro in grado di supportare 100 fogli e la scansione fino a 160 lati al minuto.

Per quanto riguarda, invece, la CS920 Series, dotata di strumenti professionali per la gestione del colore, si parla di fino a 55 pagine a colori al minuto e di un output multiformato fino a SRA3/12×18, più fascicolazione opzionale. Completano il tutto una serie di opzioni di fascicolazione estese, mentre l’alimentatore multiuso è utilizzabile per qualsiasi supporto di stampa, anche per le buste di piccole dimensioni.