Con MPS Monitor SDS accesso immediato agli HP Smart Device Services

MPS Monitor annuncia la disponibilità di MPS Monitor SDS, la soluzione SaaS che dà accesso immediato agli HP Smart Device Services

Si chiama MPS Monitor for HP Smart Device Services, più comunemente abbreviata in MPS Monitor SDS, la soluzione SaaS annunciata da MPS Monitor che dà accesso immediato agli HP Smart Device Services.

Diventa così possibile per tutti i partner HP attivare in maniera immediata la versione di MPS Monitor che fornisce solo le funzionalità HP Smart Device Services, scegliendo fra 7 diverse sottoscrizioni a partire dalla versione gratuita che offre le funzionalità complete degli SDS ed è utilizzabile per sempre fino a un massimo di 50 dispositivi di stampa HP.

Un ricco parterre di offerte specifiche a canone fisso

Progettata in modo specifico per i partner HP che intendono fruire da subito dei vantaggi economici e operativi forniti dagli HP Smart Device Services, ma che non desiderano adottare la soluzione completa MPS Monitor per la gestione dei servizi Managed Print Services, l’ultima nata permette di attivare immediatamente l’erogazione dei servizi HP SDS verso i propri clienti tramite offerte specifiche a canone fisso, a costi molto bassi e con estrema facilità di attivazione.

Oltre all’opzione a costo zero già accennata in precedenza, per gestire parchi stampanti più ampi, i Partner HP potranno scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze a partire da MPS Monitor SDS Mini, pensata per gestire fino a 200 macchine al costo di 99 euro al mese, con la possibilità di scalare per classi fino a 500, 1.000, 2.000 e 3.000 dispositivi. I partner che arrivano a gestire oltre 3.000 macchine per la loro clientela, potranno, invece, richiedere una quotazione personalizzata per il pacchetto MPS Monitor SDS Enterprise.

In qualsiasi momento, tutti i partner potranno scegliere se attivare, revocare o modificare la propria sottoscrizione direttamente online dal Portale MPS Monitor SDS.

MPS Monitor è integrato con i servizi HP SDS e con la piattaforma HP JetAdvantage Management che, da aprile 2017 a oggi, è già attiva su oltre 220 clienti e gestisce oltre 2.000 dispositivi ed è stata resa possibile dalla partnership tra HP ed Oberon Service, Solution Developer e partner di HP JetAdvantage nonché consociata di MPS Monitor, l’azienda che sviluppa l’omonima piattaforma.