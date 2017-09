Tutto il futuribile degli analytics alla Teradata Partners Conference 2017

Dal 22 al 26 ottobre, in California, oltre 200 sessioni per parlare di Data science, smart city, IA, connected car, cloud ibrido e molto altro

Si svolgerà dal 22 al 26 ottobre la Teradata PARTNERS Conference 2017 organizzata dallo specialista delle soluzioni per analitycs Teradata per dar voce a visionari, innovatori, aziende leader e professionisti che desiderano trarre il maggior valore possibile dai propri dati.

Presso l’Anaheim Convention Center in California, il tema centrale sarà “The Edge of Next” e vedrà succedersi più di 200 sessioni in cui aziende clienti di Teradata, tra cui Ticketmaster, NXP Semiconductors, 3M, Paypal, Yahoo Japan, Danske Bank, Nationwide, eBay, Overstock.com, Vodafone, Rakuten, Lufthansa e altri nomi leader nei settori retail, telecomunicazioni, finanza, sanità, farmaceutico, utility e produzione, hanno incrementato i propri profitti attraverso l’Internet of Things (IoT), la scienza dei dati, le smart city, le automobili connesse, il cloud Ibrido e l’Intelligenza artificiale.

La Partners Conference sarà, come di consueto, anche occasione per Teradata di presentare nuovi prodotti e servizi innovativi.

Da quest’anno tutto sarà visibile anche virtualmente e gratuitamente attraverso lo streaming in diretta e on-demand per i successivi 90 giorni, per consentire la partecipazione ad un pubblico globale.