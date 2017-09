Visual experience e mixed reality nell’IFA 2017 di Dell

Alla Berlin Messe Dell ha annunciato il rilascio di nuovi Laptop 2-in-1 Inspiron e di Dell Visor, un visore per la mixed reality su Windows

È una Dell intenzionata a fornire la più completa esperienza di computing possibile quella che a IFA 2017 ha annunciato il servizio Premium Support Plus, presentato i nuovi laptop e sistemi 2-in-1 Inspiron 13 7000, svelato i miglioramenti nelle performance di XPS 13 e annunciato Dell Visor Windows Mixed Reality Headset.

Nello specifico, il nuovo servizio top di gamma Dell Premium Support Plus è il primo e unico servizio di livello consumer che, grazie all’esclusiva tecnologia Dell SupportAssist, è in grado di identificare proattivamente gli inconvenienti, prevedere i problemi prima che possano verificarsi, rimuovere automaticamente i virus e ottimizzare le performance dei pc di fascia consumer.

Il servizio comprende, inoltre, numerose soluzioni di supporto avanzate come le riparazioni in seguito a danni accidentali, mentre le capacità proattive e predittive automatizzate sono state collaudate e comprovate sul mercato business per consentire a Dell di estenderle anche a quello consumer.

A loro volta, i nuovi laptop e 2-in-1 Inspiron si candidano a essere un compagno di viaggio perfetto grazie al loro design leggero con cornice sottile, disponibili nei colori Platinum Silver o Pink Champagne. Proposto nelle versioni da 13 e 15 pollici, il sistema Inspiron 7000 è dotato di un display IPS FHD che restituisce immagini nitide e dettagliate con un’opzione UHD che copre il 100% dello spazio colore AdobeRGB sul modello da 15 pollici. I laptop sfruttano la sicurezza hardware integrata nei processori Intel Core di 8a generazione, oltre che la maggior sicurezza garantita dal login a riconoscimento biometrico – senza bisogno di password – offerto da Windows Hello e dalla fotocamera a infrarossi o dal lettore di impronte digitali (solo sul modello da 13’’).

Dell ha, inoltre, aggiornato i sistemi Inspiron 13 e 15 5000 2-in-1 che offrono prestazioni ultraelevate con un design supersottile, e il sistema Inspiron 17 7000 2-in-1 (disponibile dalla metà di ottobre) che si propone come pacchetto completo all’interno di un fattore forma flessibile. Questi sistemi sono ora dotati di processori Intel Core di 8a generazione e di memoria DDR4 per alte prestazioni anche in modalità multitasking.

Dell Visor guarda al futuro

Infine, in collaborazione con Microsoft, Dell entra ora nel futuro della mixed reality con un dispositivo comodo ed elegante come Dell Visor, il primissimo visore per realtà virtuale mai realizzato per la Windows Mixed Reality Platform. Ingegnerizzato con un visore rialzabile che semplifica il passaggio tra i diversi tipi di realtà, questo dispositivo comprende una generosa imbottitura per la testa e il volto, regolazione dell’archetto per la testa mediante controllo a rotella e bilanciamento intelligente del peso per eliminare la pressione su naso e guance. La finitura di colore bianco è duratura e facile da pulire, mentre un design ben studiato si estende alla gestione dei cavi che vengono dirottati sulla parte posteriore del dispositivo per garantire una migliore libertà di movimento.

Dell Visor sfrutta la stessa tecnologia usata all'interno di Microsoft HoloLens come telecamere interne ed esterne per il tracking con visione panoramica a 360 gradi. Il dispositivo rileva l’ambiente circostante evitando l’utilizzo di segnalatori satellite all’interno della stanza. La sua tecnologia si estende alla comunicazione indipendente dalla piattaforma, creando la possibilità per gli utenti di interagire in futuro con i possessori di visori MR di marche differenti. I Dell Visor Controller garantiscono la completa flessibilità con sei gradi di libertà di movimento nello spazio tridimensionale. I Controller forniscono totale controllo all’utente per mezzo di feedback tattile, thumb stick e pulsanti completamente tracciati dai sensori integrati nel visore.

Disponibili su Dell.com entro i prossimi mesi al prezzo di 344 euro (visore) e 98,99 euro (controller). Nei mesi successivi Dell Visor sarà inoltre disponibile presso Microsoft e punti vendita Best Buy selezionati.