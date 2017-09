Tecnologia AMD Pro per i ThinkPad di Lenovo

Oltre ai nuovi notebook della serie ThinkPad A, anche il desktop ThinkCentre M715 è ora disponibile con processore AMD Ryzen Pro

Lenovo ha annunciato i nuovi notebook ThinkPad A275 e A475 che, tra ottobre e novembre a un prezzo ancora da ufficializzare, non solo amplieranno il suo portafoglio ThinkPad, ma saranno anche i primi modelli nella fascia enterprise di questa serie ad adottare la nuova piattaforma AMD Pro.

Equipaggiata con la potente scheda grafica AMD Radeon R7, con una batteria che può durare un giorno intero, connettività LTE-A e schermo touch, la serie A si candida quindi a soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in ufficio ma anche in viaggio.

Nello specifico, il peso del ThinkPad A275 parte da 1,31 Kg ed è equipaggiato con un display da 12,5 pollici, mentre il ThinkPad A475 ha un peso a partire da 1,57 Kg ed è equipaggiato con un display da 14 pollici. Entrambi i display sono forniti con tecnologia antiriflesso, risoluzione massima FHD e funzionalità touch opzionale. Tra i plus offerti: la dotazione dei processori AMD Pro A12 fino alla 7^ generazione con scheda grafica integrata AMD Radeon R7, fino a 512GB NVMe M2 SSD o 1TB HDD, lettore di impronte digitali per maggiore sicurezza.

Cresce la disponibilità degli AMD Ryzen Pro sui device Lenovo

Sempre a cavallo tra ottobre e novembre, in aggiunta al ThinkCentre M715 Tiny, sono, poi, attesi il nuovo ThinkCentre M715 Tower e i modelli desktop compatti SFF (Small Form Factor).

Dotata di processori AMD PRO o Ryzen PRO, la serie M715 fornisce prestazioni elevate anche durante le attività più intensive, come la creazione di contenuti multimediali e la progettazione grafica. La serie ThinkCentre M715 è costruita per durare, garantire affidabilità e sicurezza provata da 200 controlli qualità.

Stando a quanto riferito in una nota ufficiale da Federico Carozzi, Head of Product Management di Lenovo Italia: «Con il lancio delle nuove serie ThinkPad A e ThinkCentre M715, abbiamo combinato la versatilità senza compromessi dei device a marchio Think con la potenza multitasking e la sicurezza hardware di AMD PRO per incontrare le esigenze sempre più elevate dei nostri clienti enterprise».