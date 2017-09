MPDS: Canon tra i primi vendor in Europa

La conferma arriva da IDC

Canon Europa si conferma tra i primi tre vendor di servizi documentali e di stampa gestiti (MPDS) secondo l’ultimo rapporto IDC dal titolo Western Europe Basic Print and Managed Print and Document Services Market Shares, 2016: “The Battle for the Midmarket Begins” (IDC #EMEA41558217, agosto 2017), basato sui ricavi di commessa MPDS diretti del vendor. In base a questo rapporto, Canon Europa registra una crescita costante su base annua in tutta l’Europa Occidentale.

“Siamo molto lieti che il rapporto IDC riconosca i continui e costanti investimenti di Canon nell’ambito delle soluzioni e dei servizi documentali – commenta Chris Holgate, Senior Manager, EMEA MPS Strategy & Business Development in Canon Europa -. Il risultato ottenuto testimonia anche il nostro impegno per garantire al cliente la miglior soluzione possibile, personalizzata in base alle diverse necessità aziendali. Nell’ambito della gestione di informazioni e documenti, caratterizzato da continui mutamenti, continueremo a sviluppare la nostra gamma di servizi di stampa gestiti allo scopo di soddisfare le crescenti richieste da parte di uffici e reparti reprografici centralizzati, inclusi ambienti multinazionali e multisito”.

Come emerge dal rapporto, Canon ha mantenuto la sua posizione stabile, mentre altri operatori stanno attraversando un periodo di ristrutturazione.