Nuvias nuovo distributore pan-EMEA di Juniper Networks

Si rafforza così il suo nell’ambito di soluzioni avanzate per le reti, data center e sicurezza

Nuvias è stato scelto da Juniper Networks come distributore pan-EMEA per tutte le soluzioni di advanced networking, di sicurezza, di data center e cloud. Nuvias, distributore ad alto valore aggiunto, supporterà i progetti di continua crescita di Juniper nell'area EMEA, in particolare nel mercato medio-alto e in quello Enterprise.

In collaborazione con Juniper, Nuvias ha ideato un programma completo di sviluppo e crescita rivolto al canale dei partner che offrirà formazione tecnica, di marketing e di vendita per incrementare le opportunità commerciali in mercati ad alta crescita quali il cloud, l'Internet of Things (IoT) e il Software Defined Networking (SDN), tutte aree di grande focus per Juniper.

Nuvias collaborerà con Juniper per identificare i principali mercati verticali e le aree geografiche per i partner, fornendo inoltre le competenze necessarie per perfezionare i data center dei clienti grazie a reti e piattaforme di sicurezza di nuova generazione targate Juniper. Nuvias si concentrerà sul recruiting di nuovi partner, il loro accreditamento e l'abilitazione alle vendite, offrendo servizi a valore aggiunto come eventi di presentazione, formazione, generazione di opportunità di vendita e materiali per le campagne marketing.

"In Nuvias siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con Juniper, un pioniere nell'innovazione delle reti, delle performance e della sicurezza. La forza del nostro impegno sarà dimostrata attraverso la focalizzazione allo sviluppo dei partner, ai servizi e alle soluzioni che possano generare nuove opportunità commerciali – ha dichiarato Paul Eccleston, CEO di Nuvias –. Forniremo ai partner le competenze necessarie per perseguire le opportunità in modo indipendente, per generare ulteriori business e per offrire ai loro clienti servizi sempre più innovativi. Juniper investe nei partner che creano nuove attività, e questo accordo assicura una chance eccezionale per il canale".