RS Components distribuisce Movidius Neural Comput Stick di Intel in EMEA e Asia Pacifico

Si tratta di un piccolo dispositivo senza ventola per l’apprendimento della programmazione di IA all’avanguardia

RS Components (RS), distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione, ha annunciato la disponibilità dell’Intel Movidius Neural Compute Stick (NCS), un nuovo strumento di sviluppo a bassissimo consumo per l’inferenza del deep learning. Questo dispositivo consente di sviluppare e prototipare applicazioni di intelligenza artificiale (IA) per un’ampia gamma di dispositivi ultramoderni in un comodo formato USB.

Il Neural Compute Stick, che supporta il noto framework Caffe per le reti neurali profonde (DNN), è lo strumento di sviluppo ideale per la prototipazione e l’accelerazione di reti neurali. Il motore inferenziale in formato USB consente a sviluppatori e ricercatori di gestire i progetti al di fuori del cloud e di comprendere velocemente le prestazioni e la precisione delle proprie applicazioni di reti neurali che operano nel mondo reale. I progetti di reti neurali possono essere velocemente trasferiti mediante il Movidius Neural Compute Compiler per gestire l’inferenza del deep learning in tempo reale sulla chiavetta USB compatta.

L’NCS, adatto per l’accelerazione delle piattaforme esistenti con capacità di elaborazione limitata, consente la R&D e la prototipazione del deep learning su un laptop Linux o su un dispositivo host basato su x86. Inoltre la API della Neural Compute Platform consente alle applicazioni degli utenti di girare su un host embedded che può inizializzare la piattaforma target, caricare un file grafico o ‘scaricare’ le inferenze. In futuro è previsto un ampliamento del supporto dell’NCS che comprenderà anche altre piattaforme (es. Raspberry Pi).

L’elenco completo degli strumenti software disponibili nel Movidius Neural Compute Software Development Kit comprende il Movidius Neural Compute toolkit e la Movidius Neural Compute API.