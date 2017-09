Le workstation Dell Precision compiono vent’anni

Dell festeggia con nuovi modelli di workstation fisse, una edizione speciale di Dell Precision 5520 e la disponibilità di Dell Canvas

Per festeggiare il ventesimo compleanno delle workstation Dell Precision, Dell ha annunciato l’introduzione di nuovi modelli all’interno del proprio portafoglio di workstation fisse Dell Precision, una edizione speciale della workstation mobile Dell Precision 5520 e la disponibilità ufficiale di Dell Canvas, il nuovo dispositivo workspace per la digital creation.

Presentate per la prima volta in occasione di SIGGRAPH 2017, le nuove workstation fisse Dell comprendono i modelli Dell Precision 5820 Tower, Precision 7820 Tower, Precision 7920 Tower e Precision 7920 Rack, completamente riprogettati per rendere possibili workflow ancora più creativi.

I tre nuovi modelli tower Dell Precision combinano uno chassis innovativo e flessibile con tutte le prestazioni dei più recenti processori Intel Xeon, con la nuova generazione di schede Radeon Pro Graphics e con le schede grafiche professionali NVIDIA Quadro più performanti. Certificati per applicazioni software professionali, i nuovi modelli tower sono configurati per poter completare trasparentemente i progetti più complessi come per esempio lo sviluppo di contenuti destinati alla realtà virtuale.

L’esclusiva tecnologia Dell RMT (Reliable Memory Technology) Pro evita che problemi di memoria possano far fallire un workflow in corso, mentre Dell Precision Optimizer (DPO) adegua le performance in base a ogni particolare combinazione hardware e software.

A sua volta, il modello Dell Precision 7920 Rack, ideale per chi vuole lavorare da remoto in sicurezza, garantisce all’interno di un fattore forma 2U lo stesso livello di potenza e scalabilità delle nostre workstation tower più performanti.

Sempre in occasione di SIGGRAPH 2017, Dell ha presentato anche Dell Canvas, un nuovo workspace progettato per permettere ai creativi digitali di lavorare con maggiore naturalezza. Il dispositivo comprende un touch screen QHD da 27’’ che si dispone orizzontalmente sulla scrivania e che può essere alimentato dall’ecosistema pc dell’utente e da Windows 10 Creator’s Update. Una penna digitale restituisce una sensazione tattile precisa, mentre il totem mette a disposizione una serie di menu e scorciatoie. Dell Canvas è già supportato da alcune delle più importanti applicazioni professionali del settore.

Chiude il quadro delle novità presentate un modello speciale in edizione limitata della workstation mobile Dell Precision 5520. L’Anniversary Edition è la workstation mobile più sottile, leggera e compatta mai realizzata da Dell, e sarà disponibile per un tempo limitato con un’esclusiva finitura metallica satinata in alluminio anodizzato con trattamento anti impronte digitali.