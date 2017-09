Bassa manutenzione e lunga durata con i proiettori NEC P Series

By

I modelli della nuova generazione offrono lunga durata di vita della lampada e un pannello LCD con protezione contro la polvere brevettato NEC

Cresce la serie P dei proiettori NEC specificatamente studiati per le sale riunioni e gli ambienti education. NEC Display Solutions Europe ha, infatti, annunciato i modelli P554U, P554W e P603X in grado di garantire livelli di luminosità fino a 6.000 ANSI lumen e colori brillanti grazie alla tecnologia LCD, che assicura presentazioni chiare e nitide con elevati livelli di contrasto.

Le scuole e le aziende, in generale, hanno grosse aspettative rispetto ai livelli di performance ed affidabilità dei proiettori: oltre a un’incredibile qualità delle immagini viene richiesta una lunga durata di vita dei prodotti e una bassa manutenzione.

Con il sistema brevettato di protezione del pannello LCD dalla polvere e la lunga durata della lampada, la nuova serie P di NEC è progettata per rispondere proprio a queste esigenze.

Un ampio zoom e un lens shift orizzontale/verticale permettono di orientare la proiezione sullo schermo esistente, mentre la nuovissima tecnologia d’interfaccia ne fanno la soluzione ideale per quel tipo di utenza alla ricerca di soluzioni flessibili e assicurate nel futuro.

Per Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division: «Con la nuova serie P abbiamo sviluppato una soluzione estremamente sostenibile, grazie alla lunga durata della lampada ed al filtro, che consente sostituzioni a grandi intervalli. Tutto ciò concorre a tenere i costi e gli interventi di manutenzione molto bassi. La nuova linea rappresenta, pertanto, la soluzione ideale per applicazioni nei settori corporate ed education, entrambi molto attenti sul fronte dell’affidabilità».

Inoltre, i proiettori della nuova serie P sono la scelta perfetta per chi ha deciso di effettuare un upgrade dei propri prodotti, sostituendo quelli vecchi senza doversi sobbarcare ulteriori spese di installazione. È possibile, infatti, risparmiare tempo e risorse grazie all’utilizzo delle strutture di montaggio esistenti.