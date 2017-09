Il backup transalpino: accordo tra Wooxo e Atempo

By

Il distributore Maleva pronto a dare il suo contributo

Maleva, distributore certificato dei prodotti Atempo per il mercato italiano, ha annunciato l’accordo tra la società specializzata in prodotti di backup/restore per aziende medio-grandi e Wooxo, una società francese attiva nel settore della protezione dei dati con target di mercato di aziende medio-piccole.

Il nuovo gruppo Atempo-Wooxo, con a capo Luc d’Urso, rappresenta quindi una nuova opportunità per entrambe le società di estendere e rafforzare i propri rispettivi mercati.

Con 150 dipendenti con una radicata rete di filiali e rivenditori in Europa (Francia, Inghilterra, Germania, Benelux, Spagna, Portogallo e Italia con la presenza ultra decennale di Maleva), Stati Uniti, Asia (Cina, Core e Singapore) e grossi investimenti in Africa, ci sono tutti i presupposti per una importante espansione.

“Maleva è pronta a dare il proprio fondamentale contributo” ha dichiarato Michele Pozza, presidente di Maleva.