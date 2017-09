Trellis Power Insight di Vertiv spegne i server quando serve

By

La nuova versione del software di Vertiv consente lo spegnimento controllato dei server in caso di interruzione inaspettata dell’alimentazione

Vertiv, in precedenza Emerson Network Power, ha rilasciato oggi una versione aggiornata di Trellis Power Insight, applicazione di gestione del datacenter studiata per offrire un sistema di monitoraggio esteso, centralizzato e di controllo dei sistemi UPS e dei server collegati in rete. Questa soluzione mette a disposizione una serie completa di allarmi, notifiche e azioni automatiche che oggi comprende anche lo spegnimento controllato dei server. Il software è incluso nei sistemi Liebert UPS e sono oltre 500 gli utenti che stanno già utilizzando questa applicazione su scala globale.

Nello specifico, Trellis Power Insight semplifica la gestione dell’ambiente degli attuali datacenter in continua evoluzione e assicura il rilevamento automatico di nuovi dispositivi, la compatibilità e l’integrazione con un’ampia gamma di sistemi Liebert UPS, mettendo a disposizione anche la miglior capacità di controllo grazie a un touchscreen avanzato come interfaccia utente installato sull’unità UPS.

Gestione remota degli ambienti It distribuiti

La maggior parte delle applicazioni di datacenter consente un’autonomia di 5-10 minuti grazie alle batterie degli UPS. Trellis Power Insight può monitorare fino a 50 singoli sistemi Liebert UPS e, nell’eventualità di interruzione dell’alimentazione della rete di distribuzione elettrica, spegnere in modo sistematico e sicuro anche migliaia di server collegati. Lo spegnimento controllato dei server evita il danneggiamento delle apparecchiature e preserva la continuità dell'attività al momento del riavvio.

Inoltre, Trellis Power Insight mette a disposizione dati sull’andamento in tempo reale, compresi i valori di tensione e corrente per le prestazioni di UPS critici. Tali informazioni vengono consolidate e mostrate in pannelli personalizzati allo scopo di centralizzare la gestione di tutti i sistemi UPS.

Gli utenti possono aggiornare il proprio software esistente visitando la pagina di download del software Vertiv sul sito Vertiv.