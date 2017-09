IRIS: nuovo scanner recto-verso ultra performante

Lanciato IRIScan Pro 5

IRIS, specialista mondiale di periferiche di scansione portatile e dei software OCR da oltre 30 anni, lancia sul mercato il nuovo IRIScan Pro 5, uno scanner da ufficio a colori recto-verso, dotato di sensori ad ultrasuoni e di una suite di software completa pensato per piccole imprese ed imprenditori indipendenti.

Compatibile con Windows 7, 8, 10 e Mac OS X versione 10.9 e ulteriori, l’IRIScan Pro 5 permette di digitalizzare qualunque tipo di documento (contratti, fatture, lettere, ricevute, carte d'identità, codice fiscale, tessera sanitaria e tutte le altre carte plastificate). Il nuovo scanner scansiona a colori 23 pagine e 46 immagini al minuto in modalità recto-verso. I documenti sono automaticamente digitalizzati nei formati PDF o MS Office (Word, Excel etc.) e archiviati localmente o su una piattaforma Cloud o DMS.

Un ruolo fondamentalo a livello software lo gioca ancora una volta la suite OCR, che permette di estrarre facilmente tutte le informazioni chiave per la digitalizzazione dei documenti. Readiris Corporate converte qualunque documento cartaceo, in formato pdf o immagine in documento modificabile del pack Office. I documenti digitalizzati sono in seguito scaricati sul Cloud con un solo clic. Cardiris Corporate, fornito anch’esso con lo scanner, è un programma di riconoscimento di biglietti da visita. Gli utilizzatori possono allora sbarazzarsi delle versioni cartacee ingombranti tenendo aggiornati i propri contratti elettronici nei programmi dedicati alla gestione dei contatti (Outlook, Act!, etc.) oppure nel Cloud (Google Contacts, Salesforce, etc.). E’ ugualmente possibile introdurre pile di 10 biglietti da visita nello stesso tempo.

Premendo semplicemente un bottone, il documento viene scansionato verso qualunque formato e inviato verso la destinazione o il software prescelto. Scansione, conversione e archivio: tre azioni con un solo bottone. Dotato di un sensore a ultrasuono che rivela il passaggio di due pagine simultanee, l'IRIScan Pro 5 scopre se ci sono pagine unite (nel caso di documenti spillati) e sospende la scansione per evitare che la carta s’ingolfi danneggiando il documento.

IRIScan Pro 5 è disponibile in tre versioni: