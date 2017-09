HP in viaggio con la stampa grande formato

Riparte l’HP PageWide XL Truck Tour

Dopo il successo della prima edizione dello scorso gennaio, con oltre 10.000 km percorsi, a fine agosto è ripartito da Napoli il viaggio italiano del ‘HP PageWide XL Truck Tour’.

Si tratta di un automezzo attrezzato con infrastruttura tecnologica per la stampa a grande formato, la nuova HP PageWide XL che percorre le strade europee per trasportare l’innovazione e le competenze di HP vicino ai luoghi e ai clienti che avrebbero meno opportunità di vedere all’opera la tecnologia HP per il digital printing e vivere l’esperienza diretta della HP PageWide XL in azione.

L’iniziativa sta registrando numerosi commenti positivi da parte dei clienti HP e viene realizzata in collaborazione con partner territoriali dell’azienda, come Polyedra, KMI, MCA Digital e FENIX Digital Group.

In settembre il Truck tour viaggerà in Italia e risalirà la penisola da Sud a Nord – dopo Napoli e Roma il tour effettuerà altre tappe in diverse località italiane, attraversando tutte le regioni del nostro Paese.