QNAP: Italia mercato in crescita

Il team italiano raddoppia e intanto sono molte le novità lato prodotto. Il 26 ottobre la Partner Conference

QNAP Systems, Quality Network Appliance Provider specializzato in prodotti di rete di alta qualità per l'archiviazione dei dati (NAS) e la video sorveglianza (NVR) continua a crescere in Italia, dove di recente il team ha visto l’inserimento di due nuove figure – Arianna Abbondandolo, Sales & Marketing Specialist e Claudio Pelosi, Account Manager – che si affiancano ad Alvise Sinigaglia, Business Development Manager e Francesco Camillucci, Pre-Sales Manager.

Ma le novità non finiscono qui, perché QNAP si apre al mondo dell’IoT con il lancio, avvenuto poco tempo fa, di QIoT Suite Lite, un’applicazione di sviluppo IoT facile da usare, che offre moduli pratici aggiuntivi per gli sviluppatori per adottare e accelerare in modo semplice lo sviluppo dei servizi.

Lato prodotti, in ambito NAS, QNAP ha annunciato la serie TS-X53BU, pensata per offrire capacità d’archiviazione elevata, offrendo una soluzione ideale per l’implementazione degli ambienti di virtualizzazione e hosting di macchine virtuali, aiutando le aziende a ridurre le spese per i server It.

L’attenzione che QNAP riserva alla sicurezza è stata invece riconosciuta con la nomina al CNA (Common Vulnerability and Exposure (CVE) Numbering Authority) da parte della MITRE Corporation, istituto internazionale per la sicurezza no profit. QNAP infatti è impegnata nel monitoraggio continuo delle potenziali minacce sviluppando le necessarie correzioni per consentire agli utenti di usare i suoi NAS in tranquillità

Si avvicina, infine, l’appuntamento annuale con la QNAP Partner Conference, che quest’anno si terrà il 26 ottobre presso H-Farm,, a Roncade (provincia di Treviso) nel corso della quale saranno presentate le ultime novità e si potrà assistere alle presentazioni della casa madre in ambito di Intelligenza Artificiale. Per iscriversi all’evento, dal titolo “Think Big”, è possibile registrarsi sulla pagina ufficiale.