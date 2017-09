Rubrik lancia un Service Delivery Partner Program globale

Il programma offre nuove opportunità ai partner di accedere al mercato del Data Management

Rubrik, azienda attiva nel Cloud Data Management, lancia un nuovo programma dedicato ai Service Delivery Partner – che comprendono MSP, VAR, Consulting Partner e tutte le aziende che hanno i servizi gestiti nel loro portfolio di offerta – che potranno ora offrire ai propri clienti una suite completa di servizi automatizzata di data management su architetture scale-out, cloud privati, ibridi e pubblici.

I Service Delivery Partner possono sfruttare la tecnologia Rubrik per creare servizi differenziati per un’ampia gamma di use case da parte degli utenti, tra cui backup e instant recovery, archiviazione, test/sviluppo, ricerca, analisi e reportistica, copy data management e servizi basati sul cloud.

Nuovi modelli di consumo

Il Service Delivery Partner Program di Rubrik offre modelli flessibili di interazione per i partner, compresa la sottoscrizione e due nuovi modelli a consumo sia per l’hardware che per il software. Il modello a consumo per l’hardware mette a disposizione dei Service Delivery Partner una piattaforma a costi e rischi contenuti, sulla quale poter costruire nuovi servizi basati su Rubrik in modalità realmente pay-as-you-grow. Il modello a consumo per il software consente ai partner di sfruttare il software Rubrik su hardware di terze parti certificato, tra cui Cisco, HPE, Lenovo, Dell e altri.

A differenza dei programmi MSP tradizionali, ai Service Delivery Partner di Rubrik viene effettuata una fatturazione sulla base dei dati di back-end (quelli realmente utilizzati sul dispositivo) e non su quelli di front-end, che possono essere duplicati. Inoltre, Rubrik rende la funzione di capacity aggregation disponibile su più client e più cluster, aiutando così i partner a gestirne e fatturarne centralmente l’utilizzo, oltre che a raggiungere i propri obiettivi minimi annuali, accedendo così a sconti a volume indipendentemente dal servizio (ad esempio backup, archiviazione o disaster recovery) che viene erogato ai loro clienti.

Diversi livelli di programma

Rubrik offre due livelli all’interno del programma, per ricompensare volume e impegno superiori da parte dei partner. Il livello “Select” è pensato per i partner alla ricerca di un punto di accesso flessibile al mercato del service delivery, con un pricing personalizzato, dedicato a clienti di piccole e medie dimensioni. I partner al livello “Elite” invece stanno già offrendo i propri servizi a clienti di livello enterprise, che hanno grandi quantità di dati da gestire o migrare.

Servizi white label

Per i Service Delivery Partner che comprendono il valore di offrire servizi di data management Rubrik, ma non hanno le risorse o le capacità di personalizzare i servizi stessi per i propri clienti, Rubrik ha selezionato Assured Data Protection per offrire ai suoi partner una serie di servizi white label che sono “powered by Rubrik”.

Ulteriori vantaggi offerti dal programma

I Service Delivery Partner di Rubrik hanno accesso a un’ampia serie di ulteriori vantaggi, tra cui:

• Branding. I Service Delivery Partner di Rubrik possono accrescere il loro brand utilizzando Rubrik a supporto della comunicazione delle loro soluzioni verso i clienti.

• Supporto di co-marketing. Rubrik si impegna a lavorare insieme ai partner a iniziative congiunte di marketing per creare consapevolezza e generare richiesta di soluzioni di cloud data management. I partner possono fare richiesta di fondi MDF a supporto della demand generation.

• Supporto tecnico. I Service Delivery Partner di Rubrik hanno accesso all’apprezzato team di supporto tecnico di Rubrik, per aiutarli ad offrire servizi ai propri clienti.

• Online partner portal. Un nuovo portale web è disponibile per tutti i partner Rubrik, con strumenti di vendita, materiale formativo, video tutorial e molto altro ancora.