HP Reinvent le attività di stampa

Mostrate al World Partner Forum nuove soluzioni per proteggere gli ambienti di stampa, ridefinire i processi e trasformare le attività di manutenzione

In occasione di HP Reinvent, il più grande evento globale per i partner di HP, l’azienda ha condiviso la propria vision per la sicurezza della stampa negli ambienti di lavoro, offrendo ai partner nuovi strumenti per proteggere gli ambienti di stampa, ridefinire i processi di stampa nelle organizzazioni e trasformare le attività di manutenzione.

Reinventando i processi di lavoro per la trasformazione digitale, queste nuove soluzioni sono progettate per agevolare al massimo la stampa, migliorando la resilienza, la collaborazione e la mobilità.

Contro i malware è in arrivo HP Connection Inspector

Aiutare i clienti a contrastare gli attacchi del malware sfruttando le funzionalità di sicurezza incorporate delle stampanti è, dunque, il nuovo obiettivo di HP che, in un panorama di minacce sempre più complesso offre funzionalità di sicurezza affidabili e resilienti che iniziano dalla protezione dei dispositivi endpoint.

Quale palcoscenico ideale, in occasione di HP Reinvent HP presenterà HP Connection Inspector, una nuova avanzata funzionalità di sicurezza integrata, creata da HP Labs per consentire alle stampanti di contrastare gli attacchi del malware con capacità di correzione automatica. Questa tecnologia è di tipo unico, perché è in grado di esaminare le connessioni di rete in uscita che in genere vengono sfruttate dal malware, determinare le attività normali e interrompere quelle sospette. In caso di compromissione, esegue automaticamente un riavvio del sistema per avviare le procedure di correzione automatica di HP Sure Start, il tutto senza alcun intervento del personale It.

I partner possono aiutare i clienti ad aggiornare il loro parco dispositivi con affidabili stampanti HP Enterprise che includono le più recenti tecnologie di sicurezza HP, come HP Connection Inspector, che sarà disponibile nei prossimi mesi tramite un aggiornamento del firmware FutureSmart.

Stampa aziendale universale con HP Roam

Nell’attuale ambiente di lavoro collaborativo, la mobilità sta trasformando il modo di lavorare delle aziende di qualsiasi dimensione. La stampa non si è evoluta per tenere il passo con questa nuova realtà e ancora oggi è difficile stampare documenti lontano dalla propria scrivania, mentre si lavora da altre posizioni o da un dispositivo mobile.

Con HP Roam i professionisti che si spostano di frequente possono eseguire stampe da qualsiasi posizione e con qualunque dispositivo, recuperando i documenti stampati da un’ampia varietà di posizioni di stampa in ufficio, a casa o in luoghi pubblici. I processi di stampa possono essere inviati sul cloud e i contenuti vengono utilizzati o creati e prelevati nella posizione desiderata, senza preoccuparsi della connettività o della compatibilità del dispositivo con la stampante. Inoltre, tecnologie GPS e Bluetooth consentono una rapida individuazione automatica delle stampanti, mentre l’autenticazione assicura un accesso protetto ai documenti stampati.

In questo modo, HP Roam contribuisce a semplificare l’esperienza di stampa, offrendo al tempo stesso a clienti e partner nuove opportunità di entrate e per l’offerta di servizi. I rivenditori possono espandere e differenziare le soluzioni Managed Print Services per trarre vantaggio dal cloud, utilizzando una distribuzione semplice che riduce al minimo i costi di manutenzione e di formazione del personale.

Offerto prima come soluzione di stampa aziendale, HP Roam sarà disponibile nella primavera del 2018.

In arrivo anche HP Solutions Hub

HP ha, infine, annunciato anche il lancio di HP Solutions Hub, una nuova piattaforma di ottimizzazione dei flussi di lavoro che consente ai partner di differenziare i propri servizi con flussi di lavoro personalizzati per i settori verticali in cui viene fatto ampio uso di documenti cartacei, come le organizzazioni sanitarie e i servizi legali e finanziari. Questa architettura basata sul cloud e incentrata sulla mobilità include connettori e modelli che rendono molto semplice trasformare le stampanti multifunzione HP in ambienti di lavoro personalizzati, facendo della carta un’estensione naturale dell’esperienza digitale.

HP Solutions Hub consente la creazione di flussi di lavoro strettamente integrati che includono l’accesso da dispositivi mobili, oltre a modalità di accesso tradizionali per un’esperienza sicura e variabile a seconda del contesto.

HP Solutions Hub sarà disponibile nella primavera del 2018.

Chiudono il quadro delle novità presentate in occasione di HP Reinvent, Smart Device Services 2.0 e l’ampliamento della linea di stampanti e scanner aziendali in formato A3.

Il primo, anch’esso disponibile la prossima primavera, è un set di strumenti cloud e funzionalità di rilevamento basate sui dispositivi, progettato per migliorare drasticamente l’esperienza di manutenzione.

Il secondo riguarda, invece, la disponibilità di due nuove piattaforme in un’ampia gamma di differenti configurazioni sia per i canali transazionali, sia per quelli contrattuali. Le nuove stampanti A3 e i dispositivi multifunzione consentono ai partner di migliorare l’esperienza dei clienti offrendo stampe a colori a costi contenuti grazie alla tecnologia HP PageWide e ottimizzare i tempi di attività dei dispositivi tramite SDS 2.0. Il portafoglio include inoltre avanzate funzionalità di sicurezza senza confronti sul mercato, come HP Connection Inspector, HP Sure Start, rilevamento delle intrusioni in fase di esecuzione e whitelisting.

HP ha, inoltre, annunciato il lancio di nuovi scanner per i flussi di lavoro, inclusi Digital Sender Flow (A4) e ScanJet Enterprise Flow (A3), e l’introduzione delle nuove stampanti HP Color LaserJet Pro MFP M180/181 e HP Color LaserJet Pro MFP M280/281, per il mercato delle Pmi.