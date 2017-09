Monitor 4K per la gamma di display professionali Canon

Disponibile da novembre, il nuovo DP-V2411 è dotato di tecnologia 12G-SDI per la produzione 4K HDR in ambito broadcast e cinematografico

Canon amplia la gamma di display professionali con il nuovo DP-V2411.

Si tratta di un nuovo display da 24’’ progettato per i workflow di produzioni 4K High Dynamic Range (HDR) in ambito broadcast e cinematografico messo a punto per offrire un’eccellente qualità d’immagine, un elevato livello di luminosità, un’ampia gamma cromatica, funzionalità estese e un’interfaccia avanzata.

Immagini uniformi, stabili e precise

DP-V2411 offre prestazioni a elevata luminosità, garantendo un bianco di 600 cd/m2, con la possibilità di incrementare tale valore fino a 1.000 cd/m2 utilizzando la modalità Boost Constrast. L’integrato sistema di controllo della retroilluminazione è in grado di correggere la luminosità per assicurare immagini uniformi, stabili, precise e di alta qualità.

Inoltre, il DP-2411 utilizza un innovativo display LCD IPS con sistema di retroilluminazione LED che amplia la gamma cromatica e fornisce una riproduzione fedele dei colori. Il display supporta vari standard, tra cui: il formato standard per il broadcast ITU-R BT.2020 Ultra HD, ITU-R BT.709, EBU e SMPTE-C, oltre allo standard per il cinema digitale DCI-P3. DP-V2411 supporta inoltre ACES proxy, lo standard di trasmissione ACES, il cui sistema di gestione colore è raccomandato dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

Oltre alla conformità ai nuovi standard HDR Electro Optical Transfer Functions (EOTF), PQ e Hybrid Log Gamma, oltre che a Canon Log 2/3, il DP-V2411 offre un’accurata riproduzione delle immagini per la produzione HDR ed è in grado di visualizzare i metadati delle telecamere EOS Cinema e ARRI.

Interfaccia avanzata e funzioni di supporto HDR

Infine, per incrementare l’efficienza operativa in ambiente broadcast, nel nuovo display è stata introdotta la tecnologia 12G-SDI che consente di inviare un segnale 4K 50P con un singolo cavo, così da ridurre il numero di apparecchiature. DP-V2411 è inoltre dotato di un terminale HDMI in grado di gestire segnali 4K 50P su un singolo cavo per agevolare la connessione a videocamere o sistemi di riproduzione.

Con una profondità di soli 105 mm, un peso di 12 kg e un robusto telaio in alluminio, DP-V2411 consente di risparmiare spazio. La praticità del display è ulteriormente avvalorata dalla comoda maniglia rimovibile. Il design del nuovo DP-V2411 si basa su quello del precedente modello DP-V2410.