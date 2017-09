Panasonic Toughbook CF-54: il semi-rugged per i mobile worker

L’ultima versione del notebook Toughbook CF-54 propone in un device elegante e leggero la protezione più alta della sua categoria

Intenta a ridefinire il mercato dei dispositivi semi-rugged, Panasonic ha presentato il nuovo Toughbook CF-54 Panasonic, business notebook elegante e leggero, dotato dell’ultimo processore Intel Core i5-7300U vPro e di molteplici possibilità di configurazione, porte multiple e display da 14 pollici.

La terza generazione del device, che nella configurazione Entry ha un prezzo di 1.653 euro (ancora da ivare), che arriva a superare di poco i duemila euro per il modello Mid (Full HD senza touchscreen), per attestarsi a 2.651 euro + IVA nella versione Premium Full HD con touchscreen, si candida a dispositivo ideale per sostituire il precedente notebook Toughbook CF-53.

Tutte e tre le versioni del Toughbook CF-54 offrono come standard lettore DVD, porta VGA e porta True Serial allo stesso prezzo dell’equivalente configurazione del Toughbook CF-53.

Obiettivo: accaparrarsi la fiducia dei mobile worker ma anche di chi svolge lavori manuali o all’aperto, o di chi si occupa di R&D e diagnostica nel settore dell’automotive, dei manutentori e riparatori nell’ambito dei servizi sul campo, ma anche di periti assicurativi, architetti e personale governativo e di pubblica sicurezza.

Design flessibile e modulare

L’area configurabile del dispositivo permette di scegliere tra unità DVD, seconda batteria, lettore Smart Card o uno slot per pc card, mentre il display da 14’’ è disponibile in HD (1366×768), Full HD (1920×1080) o Full HD con touchscreen multi-touch capacitivo, per assicurare la nitidezza e l’accuratezza nei dettagli richieste dai professionisti di diversi settori.

Tutte le versioni sono dotate di sistema operativo Windows 10 Pro.

Connessione anche in movimento

Il nuovo Toughbook CF-54 dispone di una gamma completa di interfacce, tra cui VGA e HDMI per collegare proiettori e display, una porta True Serial per la connessione a sistemi legacy, una porta LAN, porte USB 3.0 e uno slot SD card. Il dispositivo è inoltre dotato di connettore di interfacciamento per la docking station veicolare e desktop, mentre tra le opzioni sono disponibili 4G LTE, connettore pass-through per doppia antenna, lettore di Smart Card contactless e lettore di impronte digitali.

Il modello Entry (HD senza Touchscreen) dispone di 4GB di RAM (Max. 32GB) e 500GB HDD standard (128GB/256GB SSD opzionali); il modello Mid (Full HD senza Touchscreen) offre invece 4GB di RAM (Max. 32GB) e 256GB SSD standard (128GB SSD opzionali), mentre il modello Premium (Full HD con Touchscreen) dispone di 8GB di RAM (Max. 32GB) e 256GB SSD standard (128GB SSD opzionali). Tra le opzioni, è disponibile una webcam da 2 megapixel, che permette di comunicare ovunque tramite video. Il dispositivo è dotato inoltre di una tastiera retroilluminata per la massima operatività anche al buio.

Sebbene si tratti di un dispositivo semi-rugged, il Toughbook CF-54 è il più protetto della sua categoria, grazie alla copertura in magnesio su tutti e quattro i lati, alla protezione completa contro i liquidi della tastiera e del display e alla struttura con trama ad alveare per la massima resistenza agli urti. Può sopportare cadute fino a 76cm di altezza, e, per una maggiore praticità, è dotato di una maniglia integrata. Il device può essere inoltre personalizzato su richiesta con un logo aziendale (opzionale). Vista la sua resistenza, il CF-54 può anche essere montato sui veicoli, grazie agli accessori di terze parti approvati da Panasonic.

Chiudono il quadro una autonomia di 10 ore, l’opzione hot-swap per restare in funzione anche mentre la batteria viene sostituita, una garanzia di 3 anni, in caso di guasti all’hardware a seguito di un normale utilizzo, e 5 anni di disponibilità garantita per le parti di ricambio, con l’impegno a effettuare riparazioni entro 96 ore.

Sono disponibili garanzie aggiuntive, tra cui: estensione di garanzia sul prodotto (4°/5° anno), garanzia sui danni accidentali, garanzia sulla batteria (3/4/5 anni) e garanzia HDD/SSD.